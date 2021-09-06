国内首条跨海地铁，青岛地铁 1 号线南段试运行：将跨海连接东西两岸的城市主干线

IT之家 9 月 6 日消息 据半岛新闻，青岛地铁 1 号线南段已于 9 月 3 日通过项目工程验收，并于今日（9 月 6 日）起正式进入试运行阶段。1 号线将在为期三个月的试运行完成后迎来初期运营前安全评估，若顺利评估通过后方可开通初期运营。

IT之家了解到，青岛地铁 1 号线南段长约 38 公里，设 26 座车站，自王家港站起至青岛北站，将接入已开通初期运营的 1 号线北段形成全长 60 公里贯通青岛市五城区、跨海连接东西两岸的城市主干线。

1 号线全线开通后，青岛地铁 6 条线路运营车站数量将达到 132 座，总运营里程达 284 公里。

报道还指出，青岛地铁 1 号线是国内首条跨海地铁，地质条件极为复杂，涉及施工工法多，工程难度大，在业内有“地质百科全书”的称谓。因此在国内首次使用止水帷幕 TRD 墙，首次使用搅喷桩，首次使用冻结法等先进科技手段。

据介绍，1 号线南段开通后将在井冈山路站与 13 号线换乘，在青岛站与 3 号线换乘，在台东站与 2 号线换乘，在青岛北站与 3、8 号线换乘。

值得一提的是，1 号线海底区间隧道长 8.1 公里，总体呈“V”字坡，海底区间距海平面最大深度达 88 米，最大纵坡 25‰，穿越海域最大水深 42 米。区间隧道穿越地层复杂多变，隧址区共穿越 18 条断裂带。

▲ 图源：青岛地铁官网

此外，国家发改委同意青岛市城市轨道交通第三期建设规划，建设 2 号线二期、5 号线、6 号线二期、7 号线二期、8 号线支线、9 号线一期和 15 号线一期等 7 个项目，规划期为 2021-2026 年，其中包括 9 条普线和 10 条快线，全长约 872 公里。

▲ 三期示意图，图源：国家发改委官网

2 号线二期起于既有 2 号线李村公园站，终于世博园站，长约 8.9 公里，均为地下线，项目投资 67.7 亿元，建设工期为 4 年。

5 号线起于麦岛站，终于云岭路站，长约 32.7 公里，均为地下 线，项目投资 260.3 亿元，建设工期为 5 年。

6 号线二期起于既有 6 号线辛屯路站，终于西海岸交通商务区 青西站，长约 14.7 公里，均为地下线，项目投资 83 亿元，建设工 期为 4 年。

7 号线二期（北段）起于既有 7 号线东郭庄站，终于营普路站，长约 12.8 公里，均为地下线；7 号线二期（南段）起于既有 7 号线 兴国路站，终于沧口站，线路长约 3.7 公里，均为地下线。项目投 资 130.1 亿元，建设工期为 4 年。

8 号线支线起于既有 8 号线大涧站，终于泸州路站，长约 18.8 公里，均为地下线，项目投资 114.9 亿元，建设工期为 4 年。

9 号线一期起于海西村站，终于供电所站，长约 16.6 公里，均 为地下线，项目投资 125.9 亿元，建设工期为 5 年。

15 号线一期起于下王埠站，终于四方厂站，长约 30.8 公里，均为地下线，项目投资 194.8 亿元，建设工期为 5 年。规划建设智能维保中心 1 座，项目投资 4 亿元。