中核集团：全球首批商用用堆碳 14 靶件研制启动，可用于医学

IT之家 9 月 6 日消息 根据中核集团官方消息，9 月 3 日，中核集团旗下秦山核电、中核北方核燃料元件有限公司与国家电投集团上海核工程研究设计院，召开首批商用堆碳 14 靶件研制启动视频会。该项目利用秦山核电基地重水堆进行辐照生产碳 14 技术开发，标志着全球首批商用堆碳 14 靶件研制正式启动。

启动会上，合作方表示将积极配合秦山核电完成项目的后续工作，全力确保完成项目 2022 年首批靶件入堆、2024 年首批碳 14 核素出堆并投放市场的目标。

官方表示，碳 14 放射性核素应用十分广泛，可以用于幽门螺旋杆菌检测、新药开发、PM2.5 检测等各个方面。2022 年首批碳 14 生产靶件入堆以后，秦山核电基地将在安全发电的同时，依靠多年科技攻关、自主研发，成功掌握钴-60 生产技术，利用重水堆生产并供应工业钴源、医用钴源、碳 14 核素，填补国内空白。

据IT之家了解，目前，秦山核电基地的重水堆机组，已成为全球为数不多的可生产钴-60 的核电机组。作为我国唯一的钴-60 生产地，秦山核电不仅实现钴-60 生产，并积极以核技术应用抗击疫情，2020 年，中核集团利用钴-60 完成了大批量一次性防护服的辐照灭菌工作。

中核集团对碳 14 放射性核素的应用进行了科普。这种元素半衰期为 5730 年，衰变方式为纯 β 衰变，射线最大能量 156keV。碳 14 核素作为示踪剂，具有法简单、易于追踪、毒性小、准确性和灵敏性高等特点。碳 14 在研究物质分布、揭示反应机理、阐明迁移过程、医学临床诊断等方面扮演着重要的角色，已广泛地应用在疾病诊断、新药开发、工业、农业等诸多领域。以下为碳 14 三大应用介绍：

1、幽门螺杆菌检测

这种技术将碳 14 合成为尿素，其经过代谢后会产生带有碳 14 的二氧化碳。对呼出气体进行收集之后，可以利用检测仪进行幽门螺杆菌检测。目前，中国目前每年接受碳 14 幽门螺旋杆菌检测的人口已超过 2000 万人。

2、药代动力学研究

国际上多数小分子药物在 I-III 期临床阶段，必须有一次使用碳 14 标记做药代动力学试验。我国的药品评审中心公布“药物非临床药代动力学研究技术指导原则”和国家农业部出台的新农药研发政策都推荐或要求用碳 14 等标记化合物开展药代动力学研究。国内在这方面的碳 14 需求和用量也将快速增长。

3、PM2.5 检测

2014 年 4 月，国务院办公厅发布《大气污染防治行动计划实施情况考核办法》，办法中将细颗粒物 (PM2.5) 或可吸入颗粒物 (PM10) 年均浓度下降比例作为考核指标。国内各地区已陆续布局对 PM2.5 等超细颗粒物的监测，预计 PM2.5 检测仪市场规模将大幅扩大，由此带动碳 14 需求增加。