今日白露：一场秋雨一场凉，一场白露一场霜

IT之家 9 月 7 日消息 经历了七八月的酷暑之后，时间来到了 9 月份，这也就意味着天气开始转向凉爽。除了秋老虎肆虐的地区，其他地区的人们终于可以摆脱毒辣的阳光，享受到最为舒适的秋天。而白露便是气候由暖转凉的一个重要转折点。白露是农历二十四节气中的第十五个节气，当太阳到达黄经 165 度时为白露。

▲ 来自云日历极速版

阴气兴起，故名白露

《月令七十二候集解》云：“八月节…… 阴气渐重，露凝而白也。”阳气是在夏至达到顶点，物极必反，阴气也在此时兴起；到了白露，阴气逐渐加重，清晨的露水随之日益加厚，凝结成一层白白的水滴，所以就称之为白露。

白露气候

白露是秋天的第三个节气，表示孟秋时节的结束和仲秋时节的开始。而白露的出现正是由于温度降低，导致水汽在近地面凝结成露水，同时白露的到来正式宣布了天气已经由暖转凉。此时冷热空气相互交加，昼夜温差可达十多度，因此白露时节阴雨绵绵，形成的暴雨或低温连阴雨对秋季作物生长不利。

白露养生

俗语云：“处暑十八盆，白露勿露身。”正如之前所说的，白露时节气温变化无常，冷热气团犬牙交错，温差最高可达十多度。因此对于抵抗力较差的人来说，白露时节就不要赤膊裸体了，以免着凉，尤其是易感风寒的人，需要额外注意温差，建议穿上长袖长衣，添加衣被，注意保暖。

同时白露的到来意味着夏季丰沛的雨季即将过去，天气也将从湿润转向干燥，建议大家多吃梨、银耳、蜂蜜、豆制品等东西，滋阴润燥，同时每天不定时地搅动自己的口舌，让嘴巴保持湿润。

白露习俗

清茶

爱喝茶的老南京都十分青睐“白露茶”，此时的茶树经过夏季的酷热，白露前后正是它生长的极好时期。白露茶既不像春茶那样鲜嫩，不经泡，也不像夏茶那样干涩味苦，而是有一种独特甘醇清香味，尤受老茶客喜爱。

米酒

资兴兴宁、三都、蓼江一带历来有酿酒习俗。每年白露节一到，家家酿酒，待客接人必喝“土酒”。其酒温中含热，略带甜味，称“白露米酒”。白露米酒中的精品是“程酒”，是因取程江水酿制而得名。程酒，古为贡酒，盛名入远。

在苏南籍和浙江籍的老南京中还有自酿白露米酒的习俗，旧时苏浙一带乡下人家每年白露一到，家家酿酒，用以待客，常有人把白露米酒带到城市。白露酒用糯米、高粱等五谷酿成，略带甜味，故称“白露米酒”。直到上世纪三四十年代，南京城里酒店里还有零拷的白露米酒，后来逐渐消失。

注：本文原发自IT之家《今日，蒹葭苍苍，白露为霜》，略有修改，资料来自于互联网以及百科。