分析师：苹果汽车专注于设计和车辆本身，做好硬件是首要工作

北京时间 9 月 7 日上午消息，据报道，摩根士丹利分析师凯蒂・休伯特（Katy Huberty）最近分享了她对科技巨头苹果公司传闻中的造车项目的看法。

至少从 2014 年开始，苹果就一直在进行与汽车开发相关的项目，但是有关该项目的传言和报道却一直不一致。此前一度有报道称，苹果已经决定专注于汽车软件开发，而不是整车制造。但是从现在的情况来看，该公司很可能不再仅仅专注于软件方面，而且还将针对消费者推出一款汽车。

同样来自摩根士丹利的另一位分析师亚当・乔纳斯（Adam Jonas）在一次采访中与休伯特探讨了苹果汽车项目。休伯特说道：“汽车本质上就是下一个移动设备，这是苹果公司在过去多年来一直关注的一个产品类别。”她还补充说，苹果倾向于关注那些“计算将成为人类日常生活核心”的市场。

休伯特还表示：“最常见的一个问题就是，为什么苹果不仅仅专注于软件和服务？”毕竟，类似特斯拉这样的企业，一开始就做了硬件和软件，他们的业务充满了复杂性。而对于一家刚刚开始涉足汽车行业的企业来说，立刻把车辆做好并不是一件容易的事情。

她说道：“苹果一直以来采取的是另一种方式。他们的战略是做更少的事情，但是要把这些事情做得非常好，以此来增加成功的机会。在垂直整合方面，苹果能够取得成功，他们希望参与设计，参与软件与硬件的沟通，参与确定使用哪些正确的组件和技术。因此，在他们成功地销售这种新型计算机和服务所处的设备之前，他们不可能在服务方面取得成功。”这意味着，苹果很可能会推出自己的电动汽车。

休伯特还表示：“如果苹果在市场上推出一辆电动汽车，我并不会感到惊讶。他们在 iPhone 上就是这样做的，初代 iPhone 中没有 App Store。他们做的第一件事就是要把硬件做好。我确定，他们现在的工作重点是设计和车辆本身，但是围绕着未来可以推出哪些服务这个问题，苹果也一定有了周密的计划。

电动汽车与自动驾驶汽车

特斯拉已经证明，开发自动驾驶汽车已经成为了当前最重要的工作之一。例如，特斯拉的 FSD 软件套装，每卖出一套 FSD，特斯拉就能多收入 1 万美元，这套软件可以在很多情况下通过特斯拉的人工智能软件帮助司机处理驾驶任务。

休伯特称：“现在应该思考的问题是，汽车市场的规模有多大，以及特斯拉能否让我们过渡到电动汽车时代，并且最终进入自动驾驶时代？”

苹果 CEO 蒂姆・库克（Tim Cook）曾表示，作为其汽车计划的一部分，苹果专注于自动化项目的研发。他在 2017 年时曾说道：“我们将其看作是所有人工智能项目之母，它可能是最困难的人工智能项目之一。”