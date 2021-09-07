原吉利研究院院长胡峥楠加盟顺为资本，后者为小米雷军创立的投资公司

9 月 7 日消息，顺为资本官网显示，原吉利研究院院长胡峥楠加盟顺为资本任投资合伙人。顺为资本是雷军参与创立的投资公司，这项人事变动被外界视为小米造车或将迎来首位汽车圈大佬。

至于为何胡峥楠加入的不是造车团队，而是顺为资本？有猜测认为，胡峥楠还在竞业协议期间，等待正式加入小米汽车。新出行 CEO 贺磊评论称，“这算是官宣加盟的第一个汽车圈大佬，吉利研究总院院长胡峥楠出现在小米的顺为资本管理层页面了，为啥是顺为不是小米汽车？应该是竞业协议的规避。”

对此，搜狐科技向小米进行了求证，截至发稿尚未得到回应。

此前，有媒体报道胡峥楠将离任加盟小米的消息后，胡峥楠当时在其朋友圈进行了回应，“各种传言较多，也烦劳圈里朋友的关心问候。我也就不一一回复了，消息不实。”

胡峥楠被称为“吉利造车的关键先生”之一。资料显示，胡峥楠先生在汽车产品开发和研发管理领域拥有近 25 年的相关经验，曾在吉利汽车担任研究总院院长、高级副总裁、产品技术管理委员会主任等职务。也曾创业龙创汽车设计股份有限公司，理解初创公司业务开拓和公司发展各个阶段的发展特点。

胡峥楠拥有南京航空航天大学工学士学位，也是华中科技大学在读工程博士研究生。在其职业生涯中，领导开发了国内多款畅销车型的产品开发，关注和发掘新技术在汽车产品中的应用和推广。