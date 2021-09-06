民政部表彰第十一届“中华慈善奖”获得者，腾讯、字节跳动、雷军等上榜

IT之家 9 月 6 日消息 据中国民政微信公号消息，9 月 5 日，《民政部关于表彰第十一届“中华慈善奖”获得者的决定》正式发布，授予 182 个爱心个人、爱心团队、捐赠企业、慈善项目和慈善信托第十一届“中华慈善奖”。

获奖者中有崇德向善、甘于奉献的慈善楷模，有聚焦民生、专业高效的慈善项目，有勇担责任、回馈社会的捐赠企业，有乐善好施、慷慨解囊的捐赠个人。他们贡献突出、事迹感人，对弘扬慈善文化、传播慈善理念、推动慈善事业发展具有引领和示范作用，是全社会学习的榜样。以他们为代表的广大慈善力量，用点点滴滴的爱心不断汇聚成脱贫攻坚的强大暖流，用千千万万的善举共同构筑起抵御新冠肺炎疫情的钢铁长城，彰显了守望相助的家国情怀，诠释了无私奉献的大爱精神。

“中华慈善奖”是全国慈善领域政府最高奖项，自 2005 年以来已成功举办了十一届表彰活动，累计表彰了 1187 个爱心个人、爱心团队、捐赠企业、慈善项目和慈善信托，有力弘扬了社会主义核心价值观，有效促进了慈善事业发展。本届“中华慈善奖”评选严格依据《“中华慈善奖”评选表彰办法》进行，民政部成立了由全国人大代表、全国政协委员和相关部门、新闻媒体、行业组织代表组成的第十一届“中华慈善奖”评委会。评委会牢固树立“四个意识”，坚决贯彻全面从严要求，切实做到依规评选、严格把关，经有关方面推荐、网络投票、评委会审议、征求相关部门意见、社会公示等程序，民政部最终确定了表彰名单。

IT之家了解到，在脱贫攻坚等慈脊领域作出突出贡献的表彰名单中包括 99 公益日（腾讯公益慈善基金），在抗击新冠肺炎疫情慈善领域作出突出贡献的表彰名单中包括字节跳动医务工作者人道救助基金（中国红十字基金会)、快手公司、雷军等。

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