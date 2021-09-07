京东方申请屏下摄像新专利：模组姿态可调整，多角度拍照融合更清晰

随着显示屏屏占比的逐渐提高，全面屏要求将前置摄像头放置于柔性 OLED 显示屏之下，为保证拍摄图像的质量，需提高显示屏透过率，重新设计其结构。目前柔性 OLED 显示屏对应的摄像头区域中金属走线设置较密，为了防止因此而出现衍射现象影响成像质量，在金属走线的下方设置遮光层，遮光层上开设通孔设置为透明区域，外界光经过透明区域和 OLED 显示屏至摄像头模组进行成像。

但是由于遮光层的存在，外界光进入显示屏后，摄像头模组仅能接收透明区域的外界光，遮光层所在部分的外界光由于反射或吸收，无法到达摄像头模组，造成图像部分缺失，降低图像清晰度，影响摄像头的成像质量。

为此，京东方于 2020 年 8 月 31 日申请了一项名为“屏下摄像头模组、电子设备及照片拍摄方法”的发明专利（申请号: 202010896669.9），申请人为京东方科技集团股份有限公司。

▲ 照片拍摄方法流程图

上图为本发明提出的照片拍摄方法流程图，首先获取拍照信号，摄像头模组在初始位置进行初始图像的拍摄，该图像能够大部分拍摄到待拍摄的物体；随后摄像头模组进行一定角度的翻转进行其他图像的拍摄，拍摄被显示屏遮挡部分的物体，通过至少两次的拍摄能够获取到待拍摄物体的全部图像信息；进一步的将拍摄的图像进行融合处理，以第一次拍摄的初始图像作为基准图像，融合处理后的图像即为本次拍摄的图像。

其中摄像头模组翻转设定角度拍摄至少一张旋转图像这个步骤具体为：摄像头模组向第一方向翻转至少一个角度拍摄第一图像，然后向第二方向翻转至少一个角度拍摄第二图像，该第一图像和第二图像均为旋转图像。

摄像头模组翻转后进行的拍摄次数可以根据实际情况决定，拍摄次数多，后续需要融合处理的图像上数据就较多，处理后的图像更加的清晰和完整，但是相应的拍摄反应时间可能较长，本方法优选控制摄像头模组向两个方向翻转进行拍摄，两个方向为相反的方向，两侧翻转的角度可以根据需要进行选择，例如设置摄像头模组翻转 15°、30°、45° 时分别进行图像拍摄，获取的图像越多，融合处理后的照片越清晰。

进行拍摄的电子设备可以进行摄像模式的控制，使其具有至少以下两种摄像模式：高清模式和普通模式。拍摄模式可以预先设定好，不同模式下进行不同角度的翻转，拍摄不同数量的图像进行处理，用户可根据实际需求进行选择。

简而言之，京东方的屏下摄像头模组专利，通过将显示屏下方的摄像头模组本体设置为姿态可调整的结构，使处理后的照片能够显示完整的图像信息，提高了电子设备获取图像的清晰度，改善了摄像头模组的成像质量。