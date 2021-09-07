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报告：TikTok 在美国和英国的平均观看时长超过 YouTube

2021/9/7 10:53:53 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 9 月 7 日消息 一份新报告显示，全球热门的短视频应用 TikTok 现在在美国和英国的平均使用时间超过了 YouTube。

数据来自应用监测公司 App Annie，数据显示，TikTok 的用户在应用上花费的平均时间更多，表明参与度更高。

App Annie 将 TikTok 描述为“颠覆了流媒体和社交领域”。然而，YouTube 依然稳坐总体花费时间排行榜的头把交椅，因为其拥有更多的用户。

YouTube 估计有 20 亿月活用户，而 TikTok 最近的公开数据显示，其在 2020 年中期有大约 7 亿用户。

值得一提的是，App Annie 报告中的“花费时间”指标只包括安卓手机，并且也不包括中国，TikTok 中国版名为抖音。

IT之家了解到，在社交、通讯、照片、视频和娱乐应用中，TikTok 自 2020 年以来被列为全球下载量最大的应用。自去年以来，它还与 YouTube 竞争消费者支出的榜首位置。

报告说，在 2021 年上半年，以直播为“突出功能”的应用程序占了前 25 个社交应用程序消费的四分之三。例如，在游戏网站 Twitch，观众可以购买“比特”—— 一种虚拟货币，并在直播过程中花钱为流媒体人“加油”。或者，他们可以对创作者的频道进行定期订阅，以换取订阅者的专属福利。Tiktok 让用户用“硬币”给创作者提供小费

该报告还强调了过去一年的另一个赢家：Snapchat。App Annie 的数据显示，这个专注于增强现实的信息应用在美国以外的地区的下载量同比增长了近 30%，比两年前增长了 45%。

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关键词：TikTokYouTube

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