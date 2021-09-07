现代汽车目标是到 2030 年电动汽车占其全球汽车销量 30%

9 月 7 日消息，据国外媒体报道，现代汽车的目标是，到 2030 年，电动汽车占其全球汽车销量的 30%。到 2040 年，这一比例预计将增至 80%。

现代汽车宣布，将于 2035 年在欧洲停止销售内燃机汽车，到 2045 年实现完全碳中和。目前，现代汽车已经发布了 IONIQ 5 全电动 SUV。但要实现以上这些新目标，该公司还需要推出一些新的电动汽车。

此外，据外媒报道，到 2025 年，现代汽车旗下的豪华汽车品牌捷尼赛思（Genesis）推出的所有新车都将是电动汽车。到 2030 年，该公司将逐步淘汰内燃机汽车。

捷尼赛思计划，在 2030 年之前，每年销售 40 万辆电动汽车。对于捷尼赛思这样的小型汽车制造商来说，这是一个很大的数字。去年，该品牌的全球销量仅为 12.8365 万辆。

现代汽车看到了特斯拉在全球的成功，它计划在电动汽车领域效仿特斯拉。该公司为自己设定了一个雄心勃勃的目标，即在 2025 年前每年销售 67 万辆电动汽车，其中包括 56 万辆电池驱动的电动汽车和 11 万辆燃料电池电动汽车。

此外，现代汽车还计划在自动驾驶打车领域与大众、MOIA 展开竞争。9 月初，现代汽车集团推出了基于 IONIQ 5 的自动驾驶出租车。据外媒报道，从 2023 年开始，美国各地的乘客都可以使用 Lyft 拼车应用预订 IONIQ 5 自动驾驶出租车。