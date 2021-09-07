英伟达 540 亿美元收购 Arm 的计划面临欧盟的反对

北京时间 9 月 7 日午间消息，英伟达（Nvidia）斥资 540 亿美元收购英国芯片设计公司 Arm 的计划再次面临反对，这一次的反对者是欧盟（EU）官员。他们表示，这家美国芯片制造商做出的让步，不足以减轻对竞争对手的潜在损害。

就在上个月，英国竞争和市场管理局（CMA）曾表示，英伟达收购 Arm 的交易有扼杀创新和损害竞争对手的风险。

英伟达准备于本周在布鲁塞尔向监管机构申请批准这笔交易，最早可能是在周二。但欧盟竞争部门的官员对此表示担忧。该部门将负责调查这宗合并交易。

一名官员表示：“目前还不确定这笔交易能否会轻易获得批准。”他补充称，英伟达承诺，一旦交易完成，将允许竞争对手继续公平地使用 Arm 的设计，但监管机构对此表示怀疑。

然而，直接了解布鲁塞尔调查情况的人士警告称，现在说这笔交易是否会最终受阻还为时过早，双方仍有可能达成协议。官员们的担忧来自于英伟达公司与监管机构之间的初步对话。

除欧盟监管机构之外，还有一些人认为这次收购会面临挑战。一些为英伟达提供咨询的人士表示，他们越来越担心收购最终会失败。此前，英国竞争监管机构对此次收购可能带来的竞争损害表示严重担心，建议进行深入调查。

面对日益增长的反垄断阻碍，英伟达公司甚至公开承认，其对 Arm 的收购将超出最初的 18 个月期限。

据一位知情人士透露，英伟达公司已向 CMA 做出让步，表示不会切断 Arm 的技术许可，或更改其产品清单，从而使其处于不利地位。然而，在第一阶段调查结束时，监管机构没有接受这些承诺。

一位直接了解交易的人士表示：“英伟达公司一直非常积极。如果 CMA 不愿意接受这些让步，英伟达也不会轻易放弃，会努力到最后一刻争取说服他们。”

英伟达可能会提出这样的论点：这笔交易有利于行业创新和竞争对手。

英伟达对此事拒绝置评。但该公司首席执行官 Jensen Huang 此前曾表示，他无意“限制”或“拒绝”任何客户访问 Arm 的技术。

欧盟委员会（European Commission）的一名发言人也拒绝置评，并补充称，该委员会尚未收到有关这笔交易的正式通知。