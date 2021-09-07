一加 7 系列和 8 系列将直接适配 ColorOS 12

IT之家 9 月 7 日消息 一加 COO 刘丰硕本月初宣布，一加 8 系列、8T，以及一加 7 系列和 7T 的 ColorOS 公测和稳定版计划 2022 年发布。

今日，ColorOS 12 正式官宣，将于 9 月中下旬发布。刘丰硕在微博确认，这几款老机型将会直接适配 ColorOS 12，而非此前尝鲜版的 ColorOS 11。

此外，一加社区管理员蓝帅也转发了该回复，并再次确认了之前的更新目标时间。

以下为一加手机的 ColorOS 适配计划：

OnePlus 8 / 8 Pro / 8T 计划于 2022 年年初陆续发布 ColorOS 公测版，2022 年上半年陆续推送 ColorOS 稳定版；

OnePlus 7 / 7 Pro / 7T / 7T Pro 计划于 2022 年年中陆续发布 ColorOS 公测版，2022 年下半年陆续推送 ColorOS 稳定版。

官方此前表示，由于每个机型存在软硬件差异，具体适配时间和顺序会有所不同，届时请以官方公告为准。如若有更精确的适配时间计划，将后续在社区同步。

IT之家了解到，一加刘丰硕称，7 系列和 8 系列作为以往机型产品，上市时确实没有考虑到后面需要去适配另一套系统的需求。所以在实质工作过程中遇到的难度和挑战比较大，需要考虑的地方也很多。