2021《英雄联盟手游》职业资格赛・LPL 赛道赛制公布：9 月 11 日开赛

IT之家 9 月 7 日消息 今日，《英雄联盟手游》官方表示，2021《英雄联盟手游》职业资格赛・LPL 赛道将于 9 月 11 日-9 月 30 日进行，17 支 LPL 俱乐部手游战队将争夺 5 个顶级职业联赛俱乐部名额和首次全球赛事名额。

赛制方面，2021《英雄联盟手游》职业资格赛・LPL 赛道比赛分为预选赛与正赛：

9 月 21 日-30 日，正赛・淘汰赛阶段（BO5+BO7）：双败淘汰赛。突围赛晋级的队伍将与预选赛中小组第 1 名的队伍进行比赛。决出最终排名。

IT之家了解到，本次的英雄联盟手游职业资格赛将划分为以下三个赛道：

LPL 赛道：LPL 俱乐部手游战队晋升职业联赛的专属通道。LPL 赛道将会邀请 17 支 LPL 俱乐部的手游战队参加，争夺 5 个顶级职业联赛俱乐部名额，以及 2021 年英雄联盟手游世界赛名额。

全国大赛赛道：通过英雄联盟手游全国大赛及星火邀请赛选拔出的 32 支俱乐部将争夺 6 个顶级职业联赛俱乐部名额。