首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 游戏之家>电子竞技

2021《英雄联盟手游》职业资格赛・LPL 赛道赛制公布：9 月 11 日开赛

2021/9/7 14:42:32 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
评论：

IT之家 9 月 7 日消息 今日，《英雄联盟手游》官方表示，2021《英雄联盟手游》职业资格赛・LPL 赛道将于 9 月 11 日-9 月 30 日进行，17 支 LPL 俱乐部手游战队将争夺 5 个顶级职业联赛俱乐部名额和首次全球赛事名额

图片

赛制方面，2021《英雄联盟手游》职业资格赛・LPL 赛道比赛分为预选赛与正赛：

  • 9 月 11 日-17 日，预选赛阶段（BO3）：单循环小组积分赛。每组第 1 直接进入淘汰赛阶段，第 2、3 名进入突围赛。

  • 9 月 19 日-20 日，正赛・突围赛阶段（BO5）：单败淘汰赛。预选赛中每组第 2、3 名根据同组规避原则进行抽签，胜者晋级。

  • 9 月 21 日-30 日，正赛・淘汰赛阶段（BO5+BO7）：双败淘汰赛。突围赛晋级的队伍将与预选赛中小组第 1 名的队伍进行比赛。决出最终排名。

图片

IT之家了解到，本次的英雄联盟手游职业资格赛将划分为以下三个赛道：

  • LPL 赛道：LPL 俱乐部手游战队晋升职业联赛的专属通道。LPL 赛道将会邀请 17 支 LPL 俱乐部的手游战队参加，争夺 5 个顶级职业联赛俱乐部名额，以及 2021 年英雄联盟手游世界赛名额。

  • 全国大赛赛道：通过英雄联盟手游全国大赛及星火邀请赛选拔出的 32 支俱乐部将争夺 6 个顶级职业联赛俱乐部名额。

  • 影响力赛道：以真实纪录的方式打造的特殊赛事。6 支明星作为 Owner 的战队，争夺 1 个顶级职业联赛俱乐部名额。

图片

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：英雄联盟手游

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用