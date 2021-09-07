2021《英雄联盟手游》职业资格赛・LPL 赛道赛制公布：9 月 11 日开赛

IT之家 9 月 7 日消息 今日，《英雄联盟手游》官方表示，2021《英雄联盟手游》职业资格赛・LPL 赛道将于 9 月 11 日-9 月 30 日进行，17 支 LPL 俱乐部手游战队将争夺 5 个顶级职业联赛俱乐部名额和首次全球赛事名额。
赛制方面，2021《英雄联盟手游》职业资格赛・LPL 赛道比赛分为预选赛与正赛：
9 月 11 日-17 日，预选赛阶段（BO3）：单循环小组积分赛。每组第 1 直接进入淘汰赛阶段，第 2、3 名进入突围赛。
9 月 19 日-20 日，正赛・突围赛阶段（BO5）：单败淘汰赛。预选赛中每组第 2、3 名根据同组规避原则进行抽签，胜者晋级。
9 月 21 日-30 日，正赛・淘汰赛阶段（BO5+BO7）：双败淘汰赛。突围赛晋级的队伍将与预选赛中小组第 1 名的队伍进行比赛。决出最终排名。
IT之家了解到，本次的英雄联盟手游职业资格赛将划分为以下三个赛道：
LPL 赛道：LPL 俱乐部手游战队晋升职业联赛的专属通道。LPL 赛道将会邀请 17 支 LPL 俱乐部的手游战队参加，争夺 5 个顶级职业联赛俱乐部名额，以及 2021 年英雄联盟手游世界赛名额。
全国大赛赛道：通过英雄联盟手游全国大赛及星火邀请赛选拔出的 32 支俱乐部将争夺 6 个顶级职业联赛俱乐部名额。
影响力赛道：以真实纪录的方式打造的特殊赛事。6 支明星作为 Owner 的战队，争夺 1 个顶级职业联赛俱乐部名额。