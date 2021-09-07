佳能官宣 9 月 14 举办新品发布会，预计将发布 EOS R3 无反相机

IT之家 9 月 7 日消息 佳能中国现已宣布，将于 9 月 14 日 18:00 举行新品发布会。虽然官方没有透露任何信息，但近日有多个消息源爆料称佳能将推出新一代佳能 EOS R3 无反相机。根据样片，R3 将具备 2400 万像素传感器，具体参数以官方为准。

此外，爆料称佳能还将推出两款实惠的 RF 卡口新镜头 RF 16mm f/2.8 和 RF 100-400mm f/5.6-7.1 IS USM 两，其中 RF16mm F2.8 搭载 STM 或 USM 马达，RF100-400mm F5.6-7.1 IS USM 则是紧凑型长焦变焦。

据悉，除佳能 EOS R3 外，此次发布会还将带来一系列配件：

ST-E10

AD-E1

DM-E1D

ER-L1

ER-HE

ER-H

IT之家提醒，该机具体规格尚不确定，但有传闻称 R3 是佳能 EOS 系列首款搭载自研背照堆栈式全画幅 CMOS 传感器的相机，此外还搭配了 DIGIC X 数字影像处理器，保证了高速的数据读取和处理性能，可能会以 5999 美元（约 38693.55 元人民币）发售。

此外，还有消息称佳能将会在明年 1 月份推出一款 EOS R 系统新相机，而且这款新机很可能不是 EOS R5c。