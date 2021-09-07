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比心、虎牙小鹿陪玩、欢聚 Hello 语音等 7 款陪玩软件被无限期下架

2021/9/7 19:02:20 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 9 月 7 日消息 新京报称，即日起，欢聚集团旗下的 Hello 语音、虎牙旗下的小鹿陪玩、鱼泡泡的比心、咪呀、可可西里、一派陪玩、比伴陪玩被无限期下架。

相关消息人士对此表示：“消息属实，已经在执行了”。

IT之家简单测试发现，华为应用商店、小米应用商店、OPPO 应用商店中上述 7 款应用均已无法下载或下架，苹果 App Store 仅有一派陪玩、比伴陪玩下架。

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关键词：应用商店软件比心应用虎牙

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