海拉发布基于芯片的车灯技术“高分辨率固态照明”

2021 德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility）开幕。海拉在 IAA Mobility 上展示了最新的数字化照明技术 —— 基于芯片的前照灯技术“高分辨率固态照明”（SSL|HD），以及新型后组合灯理念 FlatLight。

图源：海拉

基于芯片的前照灯技术“高分辨率固态照明”（SSL|HD）将在道路交通中提供更高的安全性和舒适性。海拉携手合作伙伴，进一步将光源小型化。该技术的核心是 SSL 微型 LED 集群，即电子元件，在这些电子元件上，将 100 到 25000 个 LED 像素集成在在一个非常小的空间里。更高的分辨率不仅可以提供更佳的道路照明，还可以实现新的高分辨率照明功能，例如在道路上投影安全距离或车道光标识。

新型后组合灯理念 FlatLight 是海拉展示的另一项重要照明创新技术。凭借 FlatLight，海拉从根本上改变已知的信号灯功能特征。这主要得益于基于微光学的创新光导理念。这些光学透镜比一粒盐还要小。转向灯、刹车灯和后位灯功能可在一个光学元件中轻松实现，FlatLight 技术为准确设置车辆后部的独特灯光设计提供了全新的可能性。另一个优点是，FlatLight 技术的效率得到显著提升，所需能源较传统系统相比减少了约 80%。