代工涨价再难转嫁，MCU 厂毛利率最快 Q4 承压

近期，以台积电为代表的上游晶圆厂涨价声不绝于耳，但 MCU 大厂们此番却在下游需求疲软态势下，再难向终端厂商转嫁成本，毛利率将最快在第四季度承压。

MoneyDJ 报道指出，7 月起大部分 MCU 厂出货已上调至少 10%-15%，业内预计厂家第三季度营收有望优于第二季度，毛利率也有望维持 50%，但此次随着台积电、联电均传来涨价消息，但 MCU 厂目前却都没有一家再开口涨价。

对此，业内人士指出，现在下游客户对于涨价都持观望的态度，若再涨价，恐怕会流失订单，这是主要考虑的因素之一。

盛群方面，由于投片于联电的比重较大，公司表示，由于联电第四季度涨幅尚未确定，因此最迟要等到明年第一季度再将成本转嫁客户并释出涨价信息。其他投片较为分散的厂家，如松翰 8 月就没有再向客户涨价，其余各厂也表示还要持续与客户协调价格的变化。

据了解，MCU 终端产品多为玩具、小家电等消费性产品，因此涨价到一定程度会让消费者难以承受，进而导致需求下滑。此外，长短料、船运问题到下半年也尚未缓解，终端厂商转趋向观望的态度。因此尽管 MCU 缺货到明年态势大致已定，但厂家已很难再转嫁成本。

不过，不同于 8 位 MCU 多面向标准品、消费性电子产品，32 位更具有定制化、转换不易等特点，因此相关厂商情况会好一些。代表性厂商新唐就表示未见客户取消订单，毛利率也相对有支撑。

总体来说，市场认为，明年要维持今年的涨价幅度很难，还需持续观察终端消费市场接受度。此外，能够争取到多大产能，也是 MCU 厂需要关注的重点，如新唐、盛群等大厂或具备优势，小厂则压力更大，实际取得的产量需要等到第四季度才能见分晓。