免费赛车游戏《狂野飙车 9 ：竞速传奇》登陆微软 Xbox Series X、Xbox One

IT之家 9 月 7 日消息 据 onMSFT 报道，Windows 10 免费赛车游戏《狂野飙车 9 ：竞速传奇》现在可以在微软 Xbox One 和 Xbox Series X 游戏主机机上畅玩，当然这也是免费的。

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IT之家获悉，Xbox 版的《狂野飙车 9 ：竞速传奇》与 Windows 版共享相同的微软商店列表，因此那些已经在 Windows 10 PC 或平板电脑上下载的用户可以在 Xbox 主机的购买游戏库中看到它。

虽然那些在 iOS、安卓或任天堂 Switch 上玩的用户将无法将他们的账户转移过来，因为使用的是独立的应用程序商店，但 Xbox 版的《狂野飙车 9 ：竞速传奇》似乎与 Windows 版的进展相联系。Xbox 游戏机和 Windows 设备之间的跨平台联机已被确认。

此外，虽然微软商店列表中没有提到 Xbox 成就，但它确实支持 Xbox 游戏机上的成就体系。《狂野飙车 9 ：竞速传奇》也将在 Xbox Series X/S 游戏机上以 4K/120 FPS 进行畅玩。

下面是视频。