净网集中行动取得阶段成果：整治饭圈、防止未成年人沉迷游戏、打击网络动漫违法

IT之家 9 月 7 日消息 据央视和新华社等报道，按照全国“扫黄打非”工作小组部署，中央宣传部、中央网信办、工业和信息化部、公安部、文化和旅游部、国家广播电视总局今年 6 月起共同开展“净网”集中行动，目前取得阶段成效。

据介绍：截至今年 8 月底，此次行动共查办涉网络行政和刑事案件 822 起，处置低俗有害信息 40 余万条，取缔关闭网站 4800 余个；督促网站平台清理低俗有害信息 2000 余万条，处置违法违规账号 800 余万个。

IT之家了解到，集中行动中进行了多个领域的整治行动，包括：