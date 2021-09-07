净网集中行动取得阶段成果：整治饭圈、防止未成年人沉迷游戏、打击网络动漫违法

IT之家 9 月 7 日消息 据央视和新华社等报道，按照全国“扫黄打非”工作小组部署，中央宣传部、中央网信办、工业和信息化部、公安部、文化和旅游部、国家广播电视总局今年 6 月起共同开展“净网”集中行动，目前取得阶段成效。
据介绍：截至今年 8 月底，此次行动共查办涉网络行政和刑事案件 822 起，处置低俗有害信息 40 余万条，取缔关闭网站 4800 余个；督促网站平台清理低俗有害信息 2000 余万条，处置违法违规账号 800 余万个。
IT之家了解到，集中行动中进行了多个领域的整治行动，包括：
深入开展整治网上历史虚无主义、整治未成年人网络环境、整治网上文娱及热点排行乱象等“清朗”系列专项行动，进一步出台十项举措整治“饭圈”乱象；
针对未成年人沉迷网络游戏问题，印发通知进一步严格管理；
开展互联网行业专项整治行动，聚焦扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全、违反资源和资质管理规定等四方面 8 类问题，推动行业规范健康有序发展；
成功侦破了一批典型刑事案件，形成强大震慑；
加强网络文化市场监督管理和执法检查，加大打击网络动漫、音视频领域违法违规行为力度，专项清理涉儿童“邪典”视频；
对重点网络视听平台开展内容安全检查，及时处置有害节目和不良内容等。