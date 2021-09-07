天猫 99 划算节现金红包 8 日加码：狂欢预热最后一天

阿里巴巴每年的 S 级大促“99 划算节”现已正式开始，福利现金红包每天抢 1 次，至高 999 元：点此领取（8 日奖池加码）。

红包领取时间：9 月 5 日 - 9 月 11 日；

红包使用时间：9 月 9 日 - 9 月 11 日；

本次天猫超级红包每日都可抽 1 次，9 月 5 日、8 日加码（中奖概率大幅提升），9 月 8 日 20:00 会发放大额惊喜红包（拼手速抢 2 元起）。

天猫超级红包在“淘宝”“天猫”平台内可视为现金，可在结算时可无门槛 + 与任何优惠叠加使用。预祝小伙伴们都能抽到 999 元红包哦～

9 月 9 日狂欢热卖开始，活动期间可叠加购物津贴跨店每满 300 减 30 元，优惠上不封顶，划蒜赢千万红包，万券齐发低至 5 折，万款爆款商品前 1 小时/前 N 件疯抢半价，阿里 88VIP 再享 9.5 折，百大品牌直降 30 天内最低，超多优惠等你来抢。

【活动时间】

预售期：9 月 1 日 20:00 至 9 月 8 日 21:59

预热期：9 月 5 日 至 9 月 8 日

热卖期：9 月 9 日 至 9 月 11 日

【99 划算节玩法介绍】

划蒜赢千万红包

9 月 1 日开始，每个人参与“聚划算划算江湖”互动玩法，做任务收集星星，消耗星星练功帮助小聚升级，每升一级可参与划蒜小游戏，获胜就能获得升级奖励，达到 15 级可参与瓜分千万无门槛红包、最高可得 30 元。

此外，不定期颁布召集令，按时上线参与划蒜小游戏，获胜就有机会机会获得专属福利。9 月 1 日 - 11 日，每晚 20 点划蒜抢金蒜。

跨店每满 300 减 30

9 月 9 日-9 月 11 日在 99 划算节开卖后，用户在购买“99 划算节”标记商品，即可支持跨店每满 300 减 30 的立减活动，上不封顶，无需额外领取任何权益。

・聚划算 99 划算节预售分会场入口一览：

・精选会场类 - 百亿补贴 | 进口补贴 | 国际直营 | 进口超市 | 海外直购

・家电数码类 - 大牌电脑 | 数码配件 | 全球家电 | 精灵智能 | 生活电器

・居家生活类 - 大牌男装 | 大牌鞋靴 | 美妆洗护 | 手表眼镜 | 家具建材

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

【广告】