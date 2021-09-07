特斯拉上海工厂航拍：上百辆新车待运，每天造千台 Model Y

9 月 7 人消息，博主 Wu Wa 发布了一期特斯拉上海工厂的航拍视频，视频显示工厂的停车区内密密麻麻停着上百辆国产 Model 3 和 Model Y。在厂区的其他一些地方，工作人员还对新出厂的车辆进行动态性能测试。

Teslarati 指出，正是因为上海工厂的生产能力非常高，停车场内才能有这么多车。而在柏林工厂投产之前，特斯拉能让欧洲市场不至于断供，也是因为上海工厂撑起了特斯拉产能的半边天。

对此，Teslarati 毫不吝啬地对特斯拉上海工厂展现出的“中国速度”表示赞叹。他们还大胆预测，上海工厂的产能可能会再上升一个台阶。

一、上海工厂今年年产量将达 45 万 顶特斯拉去年产量九成

博主 Wu Wa 发布的航拍视频拍摄于今年 9 月 3 日上周五，按照特斯拉的工作季度安排，这周是其第三季度的最后一周。

外媒 Teslarati 根据视频内容推断，临近季度末尾的时候整个工厂依然非常忙碌。

第一个原因便是停车区几乎被挤满了，保守估计上百辆崭新出厂的 Model 3 和 Model Y 正等待被运往销售网点。而在离停车区不远的位置，数十辆双层轿运车密密麻麻地排成一排、等待装车启运。

而这，还只是园区内停车区之一的景象。

由此可见，这家工厂的产能一直都是拉满的，而且早早就安排好了运输公司将新车拉走。

▲ 上海工厂停车区一隅

第二个原因便是车辆往来忙碌。一方面，很多辆负责运输的卡车在厂区内来去匆匆，将材料和零部件运进厂房，又把不需要的物品拉走。

另一方面，工作人员还在对新出厂的车辆进行动态特性测试。在厂区的一角，几辆 Model Y 先后驶过连续减速带，又掉头驶向旁边一个区域进行画 8 字绕圆测试。工作人员会根据实测表现对车辆的悬挂滤振表现和整体操控稳定性进行评估。

▲ 工作人员在对车辆进行动态特性测试

Teslarati 表示， 博主 MickeyworksTV 曾提出如果上海工厂在 2021 年接下来的时间里都维持 8 月份相同的产能，这家工厂今年的最终产量将达到 45 万台。而看到 Wu Wa 发布的航拍视频后，Teslarati 表示上海工厂的产能可能真的有那么高。

为了让读者明白年产量 45 万台是什么概念，Teslarati 给出了 2020 年特斯拉全年的产销量数据。数据显示，这一年里特斯拉共生产了 509737 辆新车，并成功交付了其中的 499550 辆，交付量约占产量的 98%。

而基于 MickeyworksTV 的推算结果来看，今年上海工厂一家的产能就能顶上去年特斯拉全球产能的将近 9 成。

在 Teslarati 的印象里，特斯拉或马斯克都没有对 2021 年的整体产量做出什么硬性规定或指导方针，他们只是希望 2021 年特斯拉的产销量都超过 2020 年。

或许，马斯克自己都低估了上海工厂的“爆肝”程度。如果上海工厂以现在这样的速度进行生产，或许不必等到年底，特斯拉今年累计产量就已经完成对去年总产量的超越了。

这还是在得州工厂和柏林工厂都没投产的情况下实现的。等这两个工厂都投产，特斯拉的产能将达到一个惊人的水平。但在那之前，特斯拉确实需要感谢上海工厂做出的杰出贡献。

二、立项后不到一年新车下线 中国速度闻名于世

其实，某种意义上特斯拉上海工厂已经成立“中国速度”的代名词，这家工厂的诞生本身就是“中国速度”的体现。

博主 Jason Yang 曾根据自己制作的的航拍视频整理总结出了几期小型“纪录片”，“纪录片”展示了从 2019 年 1 月到 2021 年 9 月 2 日之间特斯拉上海工厂的外貌变化。

要知道，这家工厂的奠基仪式是在 2019 年 1 月 7 日举行的，在 1 月份随后的日子里人们都还在做清理、打地基等基础工作，从航拍视角来看这片区域整体上都还比较荒芜。

到 2019 年 6 月时人们就能看到完整的厂房了。待到 2019 年 10 月，人们已经能在厂房建筑物上醒目的位置看到 TESLA 这个 logo 了。

接下来，对应于 2019 年 11 月的视频片段亮出了一张 Model 3 与工厂 logo 的合影，这是国产特斯拉车型首次在视频中亮相。至此，上海工厂从开建到造出第一批车辆，仅仅用了不到一年的时间。

▲ 视频中首次出现车辆与工厂的合影

随后，在 2020 年 2 月对应的视频片段中，人们可以看到在工厂旁边的另一块空地上，多台挖掘机、卡车正忙碌地穿梭来回，为厂区的扩建打基础。到 2020 年 4 月，新厂区的建筑框架就已经搭建起来了。从 2020 年 7 月开始，厂区的面积已经大到航拍镜头的拍摄范围都装不下了。目测推算，整个厂区的面积翻了一倍都不止。

接下来，在 2020 年 8 月对应的视频片段中，人们会看到塔吊、吊车在忙碌地工作，旁边的平地上密密麻麻地堆积着各种建材，这意味着上海工厂还要扩建。

最后，视频显示的时间点跳过了 2020 年，作者直接给出了 2021 年 9 月 2 日的航拍录像。录像显示，特斯拉上海工厂已经发展成了一个有多间厂房、多条道路的“巨无霸”，这个巨无霸的占地面积已近大到让航拍镜头无法一次拍下其全貌。

▲ 2021 年 9 月 2 日特斯拉上海工厂（局部）航拍图

结语：上海工厂将长期作为特斯拉产能重镇

据报道，今年 7 月份特斯拉中国方面已经向欧洲市场出售了 8210 辆 Model Y，这批车辆已于 8 月陆陆续续运抵目的地。

国产 Model Y 一经上市就在欧洲市场上“大杀四方”，以挪威市场为例，上市一周之内它的销量便达到 790 辆，成为了 8 月挪威市场上最畅销纯电车型。而当月销量第二名的大众 ID.4 在整个 8 月的销量也只有 688 辆，比 Model Y 一周销量还低。

可惜的是，相比欧洲市场持续提升的需求，这 8210 辆可谓是杯水车薪。不过，Teslarati 表示，从今年 8 月开始上海工厂已经能够做到每天生产 1000 台 Model Y 了，这样的产能一定能够帮助特斯拉平稳渡过得州工厂和柏林工厂双双投产前的日子。

而且，Teslarati 坚信上海工厂一定能够再次展现“中国速度”，让产能再上一个台阶。