成都：到 2025 年，力争新增新能源汽车 45 万辆，氢燃料汽车 5000 辆

IT之家 9 月 7 日消息 据成都市经济和信息化局，近日，成都市经济和信息化局印发了《成都市实施清洁能源替代攻坚加快能源消费结构调整工作方案（2021－2025 年）（征求意见稿）》，该方案指出，要加快优化能源消费结构，提升清洁能源消费比重。

该方案要求，到 2025 年，成都能源消费结构进一步优化，清洁能源占全市能源消费总量的比重稳步上升。力争电能消费比重达到 49.5%、天然气消费比重达到 18%、氢能等其他能源（新能源、可再生能源）消费比重达到 1%。清洁能源占全市能源消费总量的比重提高到 68.5% 以上。

此外，该方案还提出，结合氢燃料电池汽车推广应用，要加快市域加氢站规划建设，支持符合条件的 CNG 加气站转型为加氢站，支持符合条件的加油站增加加氢功能。

值得一提的是，该方案还明确，成都市大力发展绿色交通，到 2025 年，新增轨道交通运行里程 200 公里以上。

在新能源汽车推广方面，加快推进公交、巡游出租、网约、分时租赁、物流、环卫、混凝土和渣土运输等领域车辆电动化、氢能化，并新增（含更换）公交车、网约车全部采用新能源汽车。

IT之家了解到，在该方案中，成都市还将鼓励引导企业和个人购买使用新能源汽车。到 2025 年，力争新增推广新能源汽车 45 万辆，氢燃料电池汽车 5000 辆，累计达到 60 万辆。