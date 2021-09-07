北京公交站牌 100 年大升级，如何“干掉”手机地图 App

你印象中的北京公交站牌是什么样的，是破旧的铁牌或是很多条公交线路组合显示的灯箱式站牌？

▲ 你印象中的北京公交站牌是哪款（可能会暴露年龄）

今年夏天北京公交站牌又迎来一次变化，一些地方的公交站牌换成了智慧公交站牌，这可能是北京从 1924 年开通公共交通线路之后，最大的一次公交站牌体验变化，数字生活正渗透到我们日常生活中。

北京的公交站牌最开始只有站杆没有站牌，在一根方形柱子上刷上不同颜色油漆代表不同线路，再在上面写上站名。

▲ 北京的公交系统始于 1924 年的有轨电车

到 1935 年，开始有了铁质站牌，上面写有各站名称，单个或组合的铁皮式公交站牌形式简单、裸露在空气中，这些站牌比较容易损坏甚至丢失。后来，北京一些公交站牌换成了灯箱式站牌，不易损坏了，并且夜间也能清楚显示公交路线信息。

▲ 北京常见的灯箱式站牌

到现在电子和物理结合式站牌开始陆续出现在北京街头。公交站牌能够直观显示停靠此站的公交车还有几站达到，也许以前用手机 App 体验过的功能，现在公交站牌就能直接告诉你。

未来的公交站牌又会发生什么样的变化，是纯电子式的，还是可能取消物理站牌？

早在 2019 年，北京公交就把 2021 年设为一个关键的时间节点，提出到 2021 年北京四环以内主要路段都将安装智慧电子站牌。

▲ 北京智慧公交站牌

现在智慧公交站牌确实已经进入了一个大规模普及阶段。

通过在北京多地走访调查，我们了解到北京重点路线的大部分公交站牌已换成智慧公交站牌，并已投入使用或者正在调试，大部分接受采访的市民们认为智慧公交站牌能够方便自己日常出行，他们最关心的问题是智慧公交站牌公交信息预报的准确度。

智慧公交站牌是如何实现精确到分钟的公交到站预告呢？其公交信息预报功能的实现与卫星导航定位技术、大数据分析等技术密不可分，与其他智慧公交设备相互联系。

可以说，智慧公交站牌可能成为人们最能直观感受到的智慧城市给我们生活带来的便利。

智慧公交站牌普及，这里面不仅有智慧公交站牌相关硬件设备厂商参与其中，还有智慧交通、智慧城市领域的玩家给出了智慧公交站牌的系统级解决方案。

01. 智慧公交牌北京大规模落地，坐公交就像坐地铁

通过实地调查，我们发现像海淀区、西城区、朝阳区等一些公交站都用上了智慧公交站牌，但智慧公交站牌也不是全部站点都配备的。

我仔细观察这些智慧公交站牌，发现主要是两种放置结构，一种是单独立在站台的一旁，跟候车亭分离，另一种是和候车亭建在一起。不过，无论哪种方式，这些智慧公交站牌都是在传统灯箱式站牌形式上增加了一块电子显示屏。

相比于静态的公交站牌，智慧公交站牌不仅能显示时间，还能显示每一辆车跟此站的距离和需要等候的时间。

很难想象坐公交能像坐地铁一样，每个站都能看到想坐的车次和车辆预计到达时间。不过，有了智慧公交站牌之后，人们就能看到计划乘坐的公交还有多久到了。

▲ 独立式智慧公交站牌

除了电子显示屏，部分智慧公交站牌在带有该公交站的站名提示牌底部装有摄像头。

▲ 和候车亭建一起的智慧公交站牌

晚上站牌内置的光源会启动，公交站点提示牌和公交路线图都会被照亮。

电子显示屏显示画面是黑色背景，然后主要分 4 种颜色显示不同信息。

最上方用白色字体时间信息，包括月份日期、星期几、上午还是下午，具体几点几分；中部是最重要的公交预告信息，XX 路公交、距离该站还有几站、约几分钟到达等数字都用红色字体标出，最底部是蓝色字体的天气信息，风向风级、预报温度和实时温度。当公交车即将到达时，会有黄色字体的“车辆即将到站”提醒。

02. 乘客最关心智慧公交站牌预测准确性

我们等公交时的体验是公交预告信息准确率较高，每次出现“即将到达”提示时候，没过一分钟，公交就到了。

除了亲身体验了一把利用智慧公交站牌来规划出行外，我们也采访了几位正在候车的乘客，来了解更多人对于智慧公交站牌有什么看法。

接受采访的大部分乘客都回复道，感觉有智慧公交站牌之后确实方便出行。

其中一位男乘客说，他觉得有了这个智慧公交站牌后缓解了等公交时的焦虑感，一位女乘客谈到有了智慧公交站牌感觉心里有底了，不像原来不知道自己等的公交还有几站到，心里没谱，另一位女乘客说有了这个跟朋友亲人沟通行程时候有用到，比如说告诉对方自己要坐哪辆车，还要等几站几分钟。

不过这些认为智慧公交站牌方便乘坐公交车的乘客在采访中都提出一个相同的疑问，就是这个智慧公交站牌上面显示的信息是否准确。

一位受访者提到她之前在同样有智慧公交站牌的公交车站等过公交，屏幕显示公交车即将到站，但是等了十几分钟也不来。

另一个受访者则对比了一下国外的公交站牌，说国外的公交站牌跟这个形式不太一样，信息更简练，然后到站时间误差在一分钟左右，不过他猜测说，这可能跟当地不堵车的情况有关。

还有几位接受采访的人表示，这个智慧公交站牌对他们来说没有很大帮助，主要原因还是手机上也能查，也所以不太关注这个智慧公交站牌。

▲ 地图 App 上的公交到站提醒功能

一位受访者详细说了说他认为对他帮助不大的原因：

首先是可能是习惯原因，他已经习惯用手机上的地图 App 了，感觉这个智慧公交站牌对出行帮助不大。

其次是这个公交信息只列出了 3、4 行，而停靠这个公交站的公交有十几辆，等这个公交牌一一显示比较慢。

另外，智慧公交站牌只能帮助到知道自己坐哪路公交的人，对于不知道坐哪路公交的人来说，地图 App 更好用。

03. 精确到分钟的公交站牌预告如何做到？

其实智慧公交站牌实现到站提醒预告的方式和地图 App、一些公交微信小程序的实现方式类似，只是呈现的终端换成了智慧公交站牌。

公交的到站预告需要结合公交车与车站距离数据、公交车速度信息、经过路段拥堵数据经验值等路况信息，来计算公交预计到站时间的。

安装车载 GPS/北斗卫星定位设备的公交车将车况以及车辆行驶到的位置数据通过专用的通讯网络线路先发送到智能公交系统等控制中心系统。

智能公交系统结合车载的其他数据收集设备发送回的数据、公共交通数据资源中心数据进行数据分析处理，具体包括公交运行数据集和实时公交位置、速度计算等，再将分析得到的公交预测信息发送到智慧公交站牌，最后智慧公交站牌对这些信息进行显示。

▲ 某智慧公交解决方案提供商的智慧公交站牌实现信息预告的示意图

预告的成功除了跟 GPS 等定位系统的精确程度相关，也需要后台数据库、分析系统的支撑。

后台数据库会存储之前的公交运行记录，比如说早高峰、晚高峰、工作日、休息日等不同时段公交车到达各公交站点的情况。

相关算法模型以及分析系统通过分析实时数据和历史数据来实现准确分析预测，随着云计算、5G 等技术的融入，预测准确性进一步提升。

此外智慧公交站牌也通过 GPS 和摄像头等设备采集公交和候车乘客人数等数据，通过无线通信网络也发送到智能公交系统，帮助公交管理部门根据客流量调整车辆调度投放和进行公交路线分析预测。

总结来讲，智慧公交站牌除了信息显示这一核心功能外，还承担着数据采集的工作。

智慧公交站牌其中包括硬件系统和软件系统。硬件主要是有电子显示屏、电子站牌综合控制管理器模块、电源管理模块、摄像头监控模块、无线/有线通信模块、GPS/北斗定位模块、LED 灯源模块等多个模块组成。

软件则主要是电子站牌管理系统。

04. 公交智慧化背后的三类玩家

从 2003 年北京长安街上装上第一块三角形 LED 电子站牌，2004 年上海出现 LCD 电子站牌，到现在各大城市都陆续建设智慧公交站牌，国内的智慧公交站牌发展已经近 20 年了。

发展到现在，智慧公交站牌产业主要涉及三类玩家。一是数字地图提供商等互联网企业，二是物联网相关、智慧城市、智慧交通行业的企业，三是智慧公交站牌硬件企业。

数字地图提供商从智慧交通系统建设入手，通过智慧公交站牌提供服务。

高德作为数字地图方面的龙头，在智慧交通上布局已久。用户通过高德地图就能实现查询规划路线信息、公交实时预告，但高德还是选择和一些城市交通部门合作，建设智慧公交站牌。

南京的“互联网 + 智能站牌”其中就用到了高德大数据和车辆预计行驶时间 ETA 算法，并结合公交智慧站牌和移动互联网、交通大数据升级，实现了“公交智能站牌 + 电子地图”双端发布公交路线和公交预计到站时间等信息。

而智慧城市企业主要提供公共交通解决方案，公交管理部门通过管理系统实现智能站牌发布。

京东方的智慧出行业务中专门列出了公交信息发布解决方案，利用物联网、人工智能和云计算等技术，打造客流、车辆智慧联动体系和信息交互系统。

▲ 京东方公交信息发布解决方案

提供智慧交通、城市数据湖等解决方案的北京易华录是将智慧站牌信息系统包含在整体的公交智能化系统中，甚至是整个城市的智慧交通建设中，以互联互通的方式实现智慧公交信息发布等服务。

▲ 北京易华录公交智能化系统

致力于城市大脑建设运营和服务的银江股份，其解决方案跟易华录有相似之处，都是没有单独的智慧站牌系统，而是整体建设公交运营系统。

▲ 银江股份公交运营系统

对于专注于智慧公交站牌设备生产商来说，除了设备的软件系统来说，可能在上硬件花费的精力更多。

智慧公交站牌设备生产商数量繁多，各地都有很多企业可以生产智慧公交站牌，智慧公交站牌的种类则更多，单从显示屏角度分就有 LCD、LED、电子纸、太阳能液显、OLED 等多种形式。

正先电子就是其中一家智慧公交站牌设备生产商，拥有多种智慧公交站牌，不过我们在调查中发现正先电子也在做智慧候车亭产品和智慧城市公共设施业务。其他一些智慧公交站牌厂商也有这两类业务。智慧候车亭或许是智慧公交站牌的一个发展趋势。

05. 结语：智慧公交站牌落地较慢，二三线城市也在尝试应用

像在北京、上海等大城市，随着地铁的发展，乘坐公交车的人少了。现在乘坐公交的体验已经发生了很大的变化，智慧公交站牌让乘公交的人也能像坐地铁一样，提前知晓等待时间了。

早在 2013 年，北京公交相关负责人就提出过 2015 年底前，三环内有望安装电子站牌；在 2019 年又提出，要进一步推进智慧公交建设，四环以内重要路线安装智慧电子站牌，我们发现智慧公交站牌的落地过程还是比较长的。现在不止北京等大城市，一些二、三线城市也在推广普及智慧公交站牌，智慧公交、智慧交通、智慧城市在一步步变得更可以感知。