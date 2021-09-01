推广首日，有 272 万人通过“交管 12123”领取电子驾驶证

IT之家 9 月 1 日消息 公安部今日起，正式开始推广应用 4 项“我为群众办实事”公安交管便利措施，包括驾驶证电子化、二手车异地交易登记、“交管 12123”App 核发货车电子通行码、交通事故证据材料网上查阅等。

今晚公安部交通管理局发布消息，活动开启首日，北京、上海、广州、西安等 28 个城市通过全国统一的“交管 12123”App，为 272 万名群众核发电子驾驶证。这一驾驶证全国范围内有效，在驾驶员面对执法检查时，可以仅出示电子驾驶证进行核验。办理办理交管业务时，可出示电子驾驶证办理车驾管、处理交通违法等业务，无需再提交纸质驾驶证。

不仅如此，天津、济南、昆明等 70 个城市今日通过“交管 12123”App 核发 1.5 万个货车电子通行码，进一步简化申请手续，减少纸质材料和来回往返，助力现代流通体系建设。目前，53 个地市、226 个县对全城 24 小时禁止货车通行政策进行了调整，全部取消了 24 小时货车全城禁行规定，有效缓解了货车进城难问题。

9 月 1 日当天，石家庄等 218 个城市办理了 3.5 万笔二手车异地交易登记业务。这一便利举措可以实现车辆档案网上转递，实现一地交易开票、一地查验车辆、一地登记上牌，全国范围内“跨省通办”，无需两地往返，更好促进二手车流通。

▲ 电子驾驶证申领入口

IT之家了解到，电子驾驶证还可在客货运输、汽车租赁、保险购置等行业领域广泛应用。通过“交管 12123”App，上海、江苏、山东、广东、重庆、四川、北京、天津、河北、山西、江西、湖北、湖南、海南共 14 个省（市）目前已支持交通事故证据材料网上查阅，可以复制交通事故现场图、勘查笔录、鉴定意见等证据材料。