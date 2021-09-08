深圳：房屋交易管理业务调整，将全程在官方网络平台办理

IT之家 9 月 8 日消息 9 月 7 日，深圳市发布《深圳市住房和建设局关于我市房屋交易管理业务调整的通告》，对深圳市房屋交易资格审核确认、房屋转让合同、抵押合同网签备案管理等房屋交易管理业务进行调整。

IT之家了解到，深圳市住房公积金管理中心正式承接房屋交易管理职能，并于 9 月 13 日正式施行，该中心将首批推出房屋交易资格审查、房屋买卖合同网签备案以及出具购房资格证明等业务“全程网办”。

一、为落实深圳市机构改革安排，下列房屋交易管理业务职责由深圳市住房公积金管理中心承担：

（一）本市房屋交易资格的审核确认及处理房屋交易资格审查投诉事项；

（二）办理本市房屋转让合同、抵押合同的网签备案管理；

（三）本市房屋交易管理信息平台的运行维护。

二、自 2021 年 9 月 13 日起，深圳市房屋交易资格审核确认、房屋转让合同、抵押合同网签备案管理等房屋交易管理业务按照下列渠道办理：

上述各方应当严格落实深圳市房地产市场调控政策，在申请不动产登记前，落实房屋交易资格审查和合同网签备案制度。

三、自 2021 年 9 月 13 日起，房屋交易资格审核不通过以及其他房屋交易业务办理存在问题的，可以通过深圳市房地产信息平台咨询、申诉，或者预约至深圳市住房公积金管理中心网点咨询、申诉。

四、2021 年 9 月 13 日前，可以继续通过市行政服务大厅不动产登记服务厅申请办理预售商品房买卖合同备案和房屋交易资格审查业务。