雷蛇发布《光环：无限》联名套件：键鼠、耳机、桌垫四件套

IT之家 9 月 8 日消息 雷蛇近日发布了一套与微软《光环：无限》联名的套件，包含键盘、鼠标、耳机、桌垫电脑配件四件套。

IT之家获悉，四款产品全都基于现有产品重新设计，因此在硬件参数上没有变化，只是进行了定制的外观设计，将于 10 月 21 日上市。

首先是适用于 Xbox 的 Razer Kaira Pro，这是一款支持 Xbox 无线和蓝牙连接的耳机。该耳机配备 50 毫米 TriForce Titanium 驱动单元和 HyperClear Supercardiodi 麦克风。此版本全身为绿色，并将耳罩上的 Razer 标志替换为了蓝色的 UNSC 标志，售价 169.99 美元（约 1098.14 元人民币，比普通版贵 20 美元）。

第二件产品是 BlackWidows V3 键盘，这是一款雷蛇机械键盘，采用有线连接，可承受 8000 万次敲击。Blackwidow V3 采用铝制结构，包括带滚轮的专用媒体控件。键盘配有腕托，整套设备也是绿色，Esc 键带有 USNC 标志，腕托右下角是士官长的代号 117。该键盘售价 179.99 美元（约 1162.74 元人民币，比普通版贵 40 美元）。

第三件是 DeathAdder V2 鼠标。DeathAdder V2 配备了雷蛇的 Focus+ 传感器，具有 20,000 DPI 和光学开关按钮，额定点击次数高达 7000 万次。它共有八个按键，可以使用 Razer Synapse 进行编程。定制版本的顶部采用了绿色涂装，按键为琥珀色，雷蛇标志被替换为了 117，可以让 RGB 灯光照亮。该鼠标售价 79.99 美元（约 516.74 元人民币，比普通版贵 10 美元）。

最后一款是 Razer Goliathus Extended Chrome 桌垫。这是一款用于游戏的超宽鼠标垫，边缘带有 Razer Chrome 照明。定制版的左侧是 UNSC 标志，右侧是装甲设计。该桌垫售价 79.99 美元（约 516.74 元人民币，比普通版贵 20 美元），可在《光环：无限》游戏中获得 5 次 Challenge Swaps。