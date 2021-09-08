长城汽车公布欧洲战略，到 2025 年欧拉将投放超 10 款新能源车型

IT之家 9 月 8 日消息 9 月 6 日，2021 德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility）（以下简称“2021 慕尼黑车展”）在慕尼黑正式开幕。长城汽车旗下魏牌与欧拉，携摩卡（Coffee 01）PHEV、欧拉好猫等车型亮相，并发布欧洲市场战略规划，正式宣告进入欧洲豪华汽车市场与新能源汽车市场。

2021 慕尼黑车展上，魏牌带来摩卡（Coffee 01）PHEV，将于 2021 年底开始接受预定，2022 年上半年首批陆续交付。车展现场，魏牌发布欧洲商业模式及用户运营计划，将推出以社交、智能生活为核心的汽车品牌 App，构建一个全新的、以客户为中心的智能生态系统。2022 年，魏牌首个欧洲品牌体验中心将于慕尼黑开业，第一年将建设 60 多个服务站为用户提供服务。

作为首次与欧洲消费者见面的新品牌，欧拉好猫将于 2021 年 12 月开启预购，并将在 2022 年第一季度进行交付。同时，欧拉 App 与 ORA + 用户计划正式发布，欧拉将通过“用户共创”、“用户共享”、“共建社会责任”等多种形式，实现欧洲用户的深度运营。

此次登陆 2021 慕尼黑车展，欧拉宣告开启欧洲战略，在未来 2 年，将为欧洲用户提供超过 5 款全球领先的新能源智能车型，到 2025 年，欧拉将在欧洲投放 10 款以上的全球首发车型。同时，欧拉将带来全新的渠道和销售模式、充电和服务生态以及数字化用户生态体系，为欧洲用户带来更好的用车生活体验。为将长城汽车最先进的产品和技术第一时间投入欧洲市场，长城汽车还将在欧洲建立本土化的研发中心与生产基地。

IT之家了解到，长城汽车旗下哈弗与长城皮卡早已进入俄罗斯、白俄罗斯、意大利、乌克兰等欧洲市场，截至目前，长城汽车海外历史累计销量已突破 70 多万辆。