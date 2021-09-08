Firefox 92 火狐浏览器发布：优化内存管理，macOS 版多处改进

IT之家 9 月 8 日消息 火狐浏览器近日发布了 Firefox 92 版本，本次更新主要带来了内存管理优化，并且为 macOS 版本带来了功能、外观上的小更新。

新增：

更安全的连接：Firefox 现在可以使用 HTTPS RR 作为 Alt-Svc headers 自动升级到 HTTPS

多个系统的视频播放已支持全范围的色彩水平

Mac 用户现在可以从 Firefox 文件菜单中访问 macOS 共享选项

在 macOS 上启用了对包含 ICC v4 配置文件的图像的支持

修复：



如果 Thunderbird 在 Firefox 之后被安装或更新，那么 Firefox 的屏幕阅读器和其他无障碍工具的性能不再严重下降

macOS VoiceOver 现在可以正确报告使用 aria-expanded 属性标记为 "expanded" 的按钮和链接

一个标签中的 open alert 不再导致使用同一进程的其他标签出现性能问题

各种安全问题的修复

改进：

macOS 上的书签工具栏菜单现在遵循 Firefox 的视觉风格

证书错误页面已被重新设计，以获得更好的用户体验

重构 Firefox 的 JavaScript 内存管理，以提高性能和使用更少的内存

IT之家此前报道，Firefox 92 将再次尝试默认支持 AVIF 图像格式，不过官方公告显示，对 AVIF 的支持将推迟到 Firefox 93 版本。

目前谷歌 Chrome、微软 Win10、网飞已经支持了 AVIF 格式，而 Firefox 火狐浏览器曾在今年初尝试支持了 AVIF，但由于出现了 Bug，使得 Firefox 87 中没有正式上线。

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