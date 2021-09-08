紫光展锐 4G 移动平台产品矩阵壮大：发布新一代八核架构 T616 和 T606

IT之家 9 月 8 日消息 据紫光展锐 UNISOC 公众号消息，继推出 T618、T610 后，展锐旗下 4G 移动平台产品矩阵进一步壮大：新一代八核架构的 4G 芯片平台 T616 和 T606 正式发布。

据介绍，展锐 T616 是一款影像能力进一步提升的八核 LTE 平台，T606 则更注重性能与能耗的均衡。两款芯片均支持 UFS 2.1 快速闪存接口。

影像进阶的八核 LTE 平台 ——T616

T616 基于 DynamIQ 新一代大小核架构设计，由两颗 2.0 GHz 的 Arm Cortex-A75 CPU 和六颗 1.8 GHz 的 Arm Cortex-A55 处理器组成，并配备新一代 Mali G57 GPU，性能表现更加出色。

影像方面，T616 平台支持高阶 4 摄，搭载展锐自主研发的第五代影像引擎 Vivimagic 解决方案，通过 AI 人像分割、无缝变焦、智能修图和场景检测等技术，从色彩准确性、高画质图像增强和低功耗三个维度，为用户带来精致的高画质体验：在全高清 FHD 的基础上，T616 支持时下主流的 6400 万像素，基于超广角镜头去畸变算法，能对图像进行有效校正，让画面更真实、还原度更高、层次更丰富、切换无时延；高动态场景下仍然保留高亮区域细节，提升了暗处亮度、对比度并还原颜色；室内逆光场景下采用高精度算法，有效改善图像分层，从而帮助用户面对各种环境也能轻松拍出大片美图；方案包括的无极蓝光抑制调节、自适应屏幕亮度控制和智能分辨率切换等技术，在呵护用户眼睛的同时，带来长续航体验。

连接方面，T616 的数据传输性能进一步升级，引入 UFS 2.1 高速闪存接口，使数据存取更高效快捷。

全网通 8 核 LTE 平台 ——T606

T606 同样基于 DynamIQ 新一代大小核架构设计，采用 12nm 工艺，由两颗 1.6 GHz 的 Arm Cortex-A75 CPU 和六颗 Arm Cortex-A55 处理器组成。

T606 采用展锐自研的影像引擎解决方案，搭载 3 核 ISP 图像信号处理器，14 Bit 图像处理通道设计，在精准还原图像的同时实现无延时切换，配合新增的 UFS 快速闪存接口，新鲜美图闪拍闪传。

IT之家了解到，Counterpoint Research 数据显示，相比 2020 年上半年，展锐智能手机应用处理器业务在 2021 年上半年实现了高速成长，出货量增长了 122%。