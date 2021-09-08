腾讯回应约谈：将认真学习，从严落实相关规范和要求，保护未成年人身心健康和茁壮成长

IT之家 9 月 8 日消息 今日晚间，中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门，对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。

据第一财经，腾讯现对此回应称：腾讯将认真学习约谈精神，在相关主管部门的指导下，从严落实未成年人防沉迷的相关规范和要求，强化内容安全与合规，坚持正确的价值导向，切实保护未成年人身心健康和茁壮成长。

IT之家了解到，近日国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，针对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题，进一步严格管理措施。

在本月初的第 19 届中国国际数码互动娱乐展览会上，有关主管部门对全行业主动开展未成年保护工作、履行社会责任提出了更多希望与要求。

随后，腾讯宣布将从《王者荣耀》开始进行试点，逐步面向全线游戏推出“双减、双打、三提倡”的七条新举措，通过“减时长”“减充值”“打击身份冒用”“打击作弊”方面着手推进未成年人保护措施。

此外，为针对性解决未成年人冒用成年人身份在夜间偷玩游戏的问题，7 月 5 日，腾讯游戏在现有人脸识别验证的基础上进一步强化，正式上线“零点巡航”功能。

值得一提的是，在腾讯最新发布的第二季度财报中，其《王者荣耀》及《和平精英》试点并逐步面向全游戏升级游戏时长及消费限制等举措，将未成年人于非法定节假日的游戏时长降至每日 1 小时，于法定节假日降至每日 2 小时。

腾讯最新财报还披露了未成年游戏玩家贡献的流水比例。2021 年第二季度，16 岁以下玩家对腾讯在中国游戏流水的占比为 2.6%，其中 12 岁以下玩家的流水占比为 0.3%。

《中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人约谈腾讯、网易等游戏企业和平台》