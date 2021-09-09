3999 元起，腾讯红魔游戏手机 6S Pro 今日开售

IT之家 9 月 9 日消息 腾讯红魔游戏手机 6S Pro 将于今日上午 10 点准时开售，耀影售价 3999 元起，氘锋透明版售价 4499 元起，战地迷彩限定套装 6999 元。

这款手机搭载高通骁龙 888 Plus 旗舰 SoC，配备满血版 LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存，采用 6.8 英寸 1080P + 分辨率 165Hz 高刷 AMOLED 屏，触控采样率可达 720Hz，还有触控肩键、涡轮风扇、第 7 代屏幕指纹，DC 调光等特性。

值得一提的是，这款手机涡轮风扇拥有 RGB 灯光效果，透明版可体验到手机上的炫彩灯效。

腾讯红魔游戏手机 6S Pro 配备 6400 万像素 AI 三摄，除了主摄外还有 8MP 超广角和 2MP 微距镜头镜头。

这款手机配备了双立体声扬声器，具有 DTS:X Ultra 认证，拥有双 smart PA 功放芯片驱动。此外，为了便于横屏游戏，手机在侧面还配备了一个麦克风，提高游戏时的语音音质。

手机侧面，具有两个独立触控肩键。手机后盖位置，拥有 500Hz 红魔腰键。可以自定义游戏中的映射键位。

IT之家了解到，这款手机配备 4500mAh 双芯电池，支持 120W 充电，风冷急速快充环境下可以实现 17 分钟充满。手机标配 120W 氮化镓充电器。