Android 13 再等等，爆料信息显示：下一个 Android 版本将是 Android 12.1

IT之家 9 月 9 日消息 谷歌已经推出了多个 Android 12 的开发者预览版，正式版也将在不久后推出。据 XDA 报道，谷歌可能在下一个版本的 Android 上撒了谎。

根据最新曝光的文件，下一个版本的 Android 可能是对 Android 12 的小更新，预计将在几周内发布，被称为 Android 12.1。

近日，谷歌发布了 Android 12 的第五个开发者预览版，这是稳定更新推出之前的最终测试版。在发布之前，谷歌建议开发人员更新他们的 App 以面向 API 等级 31，这是 Android 12 提供的框架 API。之前的 Android 11 对应的 API 等级是 30，再之前的 API 等级是 29，对应的是 Android 10。

一般来说，每一个新的 API 等级都伴随着 Android 版本号的一个大升级，唯一的例外是 API 等级 20，它对应于可穿戴设备专用的 Android 4.4 KitKat 版本。因此，如果我们发现谷歌提高了 API 等级，就可以大概率认为版本号也会 + 1。

但是，XDA 在 AOSP Gerrit 中发现了一些证据，表明 API 等级 32 对应于 Android 12“sc-v2”而不是 Android 13 T。

在最新的代码更改中，谷歌将新 NDK API 首先提供的 API 等级从 32 更改为 33，原因是“目前在 sc 中没有计划的 NDK API -v2-dev。”这表明 API 等级 33 对应于 Android 13 T，比即将发布的 Android 12 版本（API 等级 31）高两个 API 等级。

“sc-v2”中的“sc”很可能指的是“snow cone（刨冰，Android 12 的代号）”，意味着谷歌将会在 Android 12 和 Android 13 之间发布小版本更新，大概率是 Android 12.1，也可能版本号不变，而是只提升 API 等级。

IT之家了解到，自 2017 年 Android 8.1 Oreo 以来，谷歌一直没有发布过小数点更新。如果谷歌确实在开发 Android 12.1，那么可能与 Pixel 6 系列手机一同推出。