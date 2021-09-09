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美国能源部：2035 年太阳能有望提供该国 40% 电能

2021/9/9 9:33:42 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 9 月 9 日消息 当地时间 9 月 8 日，美国能源部发布了有关太阳能的研究报告。研究报告概述了太阳能如何帮助美国电网脱碳，并帮助实现政府关于到 2035 年电力部门净零排放的目标。

研究显示到 2035 年，太阳能有潜力供应美国 40% 的电力提供近 150 万个就业岗位，且不会造成电费上涨。该报告呼吁大幅增加光伏发电装机量，根据美国能源部的愿景蓝图，该国光伏发电量需要从 2020 年的 76GW（约全国供电量 3%）上升至 2035 年的 1600GW，并在 2050 年达到 3000GW。

上个月，内政部宣布，将开始一个进程，以确保更容易获得广阔的联邦土地用于太阳能和风能，解决可再生能源行业对土地的贪婪需求。

IT之家了解到，据研究公司 Rystad Energy 称，美国提出的到 2035 年实现电力部门脱碳的目标，仅太阳能行业就需要比荷兰更大的面积。超过 700 家公司致信国会，寻求长期延长太阳能投资税收优惠，这将“缓解项目融资挑战”。

上个月，关注气候问题的独立智库 Ember 发布的最新报告称，欧盟 6、7 月的太阳能供应达到历史新高，占该地区总发电量的 10%。从 2020 年报告来看，中国的风能和太阳能去年供应量已占总用电量的 9.8%，中国是 2020 年煤炭发电量唯一大幅增长的 G20 国家。

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关键词：太阳能

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