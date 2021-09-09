“鸽王”詹姆斯・韦伯太空望远镜定于 12 月 18 日发射升空

IT之家 9 月 9 日消息 NASA 在当地时间周三宣布，詹姆斯・韦伯太空望远镜是人类在宇宙中的下一个大型太空望远镜，其新的发射日期为 12 月 18 日。该望远镜自 2007 年以来经过了数十次延期，这是最新一次发射尝试。

詹姆斯・韦伯太空望远镜耗资 88 亿美元，以 NASA 的第二任局长的名字命名，是哈勃望远镜的继承者，它的 18 面六边形镜片将能够以远远超过哈勃能力的细节水平观察遥远的行星和宇宙的远方。

NASA 和该望远镜的主要承包商 Northrop Grumman 最初为詹姆斯・韦伯太空望远镜设定了 10 亿美元的预算，并将发射日期定在 2007 年的某个时候。到 2011 年，发射日期已经推迟到 2018 年，但随着开发事故的出现，发射日期被推得越来越远。去年新冠疫情导致了发射日期延迟到了 10 月 31 日。

最后一次延迟与望远镜无关，而是由于 2020 年两次独立的商业任务中检测到的有效载荷整流罩问题，詹姆斯・韦伯太空望远镜将搭乘的阿丽亚娜 5 型火箭停飞了近一年。该火箭于 7 月成功发射了一批卫星后，NASA 和欧洲方面重新进行了审查，并签署了詹姆斯・韦伯太空望远镜的新发射计划。

NASA 表示，新发射日期是与法国阿丽亚娜航天公司协商确定的，该公司的阿丽亚娜 5 型火箭将从欧洲航天局 (ESA) 管理的法属圭亚那库鲁发射场将詹姆斯・韦伯太空望远镜送上太空。

IT之家了解到，詹姆斯・韦伯太空望远镜是美国国家宇航局、欧洲航天局和加拿大航天局的联合项目，上月底完成了最终测试，现在正在进行运输作业。在将詹姆斯・韦伯太空望远镜送往库鲁之前，工程师会将其装入一个定制（且非常昂贵）的集装箱中。