腾讯、网易等被约谈背后：租号 25 元玩 3 小时王者荣耀，防沉迷系统根本拦不住

最严游戏禁令实施一周，防住了多少未成年暂未可知，“游戏租号”却率先成为引爆舆论的热词。

TechWeb 亲测发现，在一些电商及租号平台，花上几十块就能租到或买到热门游戏账号，甚至是不限时间的游戏账号。这意味着，未成年人只需租一个被认证的成人账号，就能让防沉迷系统沦为摆设。

9 月 8 日，中央宣传部、国家新闻出版署等部门，对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈，要求它们不折不扣执行向未成年人提供网络游戏的时段时长限制，不得以任何形式向未成年人提供网络游戏账号租售交易服务。

目前，租号玩、GG 租号等游戏租号平台都要求实名认证信息，腾讯旗下《王者荣耀》已经管控到每次登陆都需要人脸识别。可在实际操作中，这些都可以被破解。游戏账号租售已成规模，并形成完整的产业链，管控并不容易。

花 25 元即可绕开防沉迷系统

8 月 30 日晚，国家新闻出版署下发通知，要求所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日 20 时至 21 时向未成年人提供 1 小时服务。这意味着，正常情况下，未成年玩家每周游戏时长最多 3 小时，这也被称为史上最严游戏禁令。

禁令发布第二天，就有不少未成年人反映，全平台均无法登陆游戏账号，被迫进入绿色健康系统。此时，租号成了一部分未成年人突围防沉迷系统的秘密武器。

TechWeb 发现，在各大电商平台和手机应用商店，均能搜到“游戏租号”的服务和应用。《王者荣耀》《和平精英》《英雄联盟》《使命召唤》《原神》等热门游戏均可找到相应的租号服务，玩家可根据自己的需求选择账号等级，而且针对微信区和 QQ 区、苹果和安卓操作系统的手机都有专属账号。

通常租借账号一小时起，价格几元到几十元不等，完全在未成年人的接受范围内。很多店铺页面未提及禁止未成年人租借账号的相关信息。TechWeb 在与几家店铺客服聊天的过程中，对方提到上号需实名，禁止出售未成年人。但在实际操作时，未成年人只要拿着家长的实名信息就能成功注册。

比如，TechWeb 在一家租号平台上填写了姓名、身份证信息后即下单成功，中间没有人脸识别等其他验证信息。24.5 元就能玩 3 个小时《王者荣耀》，从 9 月 7 日 23 点到次日凌晨 2 点，一键上号，无需登录，巧妙避开防沉迷系统。

TechWeb 观察多家租号平台和商铺，发现租号流程大同小异。实名认证一般填写姓名、身份证信息后都能过，客服也无法确认或主动验证买方是否为未成年人。具体登陆上，除了一键上号，还可以用上号器上号，即通过一款登号器的软件加解码锁，就能轻松登陆游戏页面。

人脸识别也能分分钟被破解

根据玩家反馈，有些租买的账号不需要任何验证就可以登陆游戏，还有一些卡在了人脸验证环节。从技术手段来看，人脸识别可能是目前提高防沉迷系统可靠性的最有效途径。

最早试水人脸识别验证的游戏公司是腾讯，去年这项举措已在《王者荣耀》《和平精英》中试点，疑似未成年人登陆和支付时均需人脸识别验证。腾讯游戏最新数据显示，2021 年 7 月平均每天有 825 万个帐号在登录环节、4.9 万个帐号在支付环节触发了人脸识别验证，其中因拒绝或未通过验证的，登录环节有 92.4% 的账号被纳入防沉迷监管，支付环节有 85.3% 的帐号被拦截了充值行为。

尽管如此，人脸识别验证也不能保证万无一失。一位租号商家客服告诉 TechWeb，腾讯最近严格管控《王者荣耀》，登陆一次就需要认证一次人脸。但这些租号方都能及时解决，还承诺补偿十分钟游戏时长。由于腾讯每天对人脸验证的次数有要求，该客服还建议上号之后尽量不要退出。

据央视报道，在一些论坛上，还有人专门提供验证人脸的服务。QQ 账号绑定的游戏“人脸验证”1 次需要 80 元，后续再需要验证收 20 元。多位玩家通过该服务完成了人脸验证。

据了解，目前已有的人脸识别验证只是针对未成年人账号和疑似未成年人使用的账号，对全部账号进行人脸识别不太现实，其中可能会涉及到过度收集用户个人信息，也会使成年人的游戏体验大打折扣。

腾讯加强管控人脸识别验证后，已经“误伤”到一些成年用户。有网友在社交平台吐槽称，“回个消息回来要刷脸，一天刷七八次，烦都烦死了。”“各位家长放过游戏吧！多陪陪多管管你的孩子好吗，孩子才是你亲生的”。

多部门出手治理游戏租号

游戏禁令发布后一周，游戏租号先后遭到央视点名、腾讯拦截、监管部门约谈。但目前来看，相关租售业务依旧活跃在各大交易平台。

山东众成清泰 (济南) 律师事务所程守法律师认为，游戏公司一般都不会支持租售的账号交易，不存在公开交易市场，这种账户私下交易存在灰色地带，亟待整治，但整治的难度非常大。

这种交易受限于游戏的登陆方式，很多游戏登陆一般不需要刷脸或指纹登陆，这种情况下，很难确认游戏账号和本人是不是匹配。如果通过生物信息来认证登录，存在个人信息过度采集被滥用的可能。

而且，游戏租号产业野蛮生长十余年，已成规模，并形成了完整的产业链。在贴吧、论坛等网站，吸引玩家租售游戏账号、加盟推广租号平台拿分成的广告比比皆是，寒暑假最是活跃。

一位租号玩平台商户经理告诉 TechWeb，把自己或亲戚朋友的游戏账号放到平台出租，用户成功下单就能与平台分成，一般是二八分，号主拿大头，一天的收益能有几百块，优质账号还可以加价。

租号玩是游戏服务商刀锋互娱旗下租赁平台。根据公开报道，2018 年 3 月该平台订单超过 30 万笔，月营收超过 2500 万元。TalkingData 数据显示，目前刀锋互娱在账号付费服务市场的占有率高达 75%，付费用户占比超过 70%。

目前，市面上主流的游戏租号平台主要有两类，一种是依托电商平台从事交易的中小型工作室及个人运营，另一种是有独立 App 和网页的企业运营平台，用户可在平台直接注册下单，比如租号玩等平台。

相较而言，电商平台上的中小型工作室及个人运营成本更低。热门店铺的销量都在数千到上万单，每个月的营收也在几万到几十万元不等。可谓暴利生意。

有业内人士指出，只要未成年人打游戏的巨量需求客观存在，类似的租号交易就不会消失。只有足够高的执法成本对等这一地下市场的收益才能消解。但显然，这是一种巨大的内耗。

未成年防沉迷只靠监管，终归是治标不治本，社会、企业、学校、家长都需要联合行动起来才行。在日常生活中，多陪伴、引导孩子，和他们一起参加有益身心健康的娱乐活动，当孩子有了更多选项后，才会从虚拟游戏世界中主动走出来。