我国自主设计建造，全球首艘智能深水钻井平台“深蓝探索”南海开钻

IT之家 9 月 9 日消息 据新华财经报道，中国海油今日宣布，由我国自主设计建造的全球首艘智能深水钻井平台“深蓝探索”在南海珠江口盆地成功开钻。

本次开钻的探井距香港东南约 230 公里，井位水深 370 米，紧邻我国首个自营深水油田群流花 16-2 油田群。

“深蓝探索”是为南海深水油气勘探开发“量身定制”的全球最新型的半潜式钻井平台，适应我国南海水文和气候环境，可堪当南海中深水海区、高温高压地层、超深埋藏地层的油气勘探开发重任。据了解，该平台最大作业水深 1000 米，最大钻井深度 9144 米，集成了传统锚泊型钻井平台和现代动力定位型平台的性能优点，是全球首艘获得挪威船级社 (DNV) 智能认证的钻井平台。

IT之家了解到，“深蓝探索”搭载全新自主研制的“智能运维系统”平台，具有“感知、分析、决策”智能一体化功能，可实时采集生产运维数据，实现云端处理、远程协同和优化决策。平台配备了智能防喷器系统，极端情况下可实现自动剪切关闭，确保安全可靠。该平台可以实现主、辅井口同时作业，相比常规单井口模式，综合作业效率可提高 35%，该平台的入列进一步增强了我国在中深水海域的油气勘探开发能力。