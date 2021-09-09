中国电信蒋峥：5G 毫米波更适合与 Sub-6GHz 频段结合应用

目前，5G 毫米波产业处于上升发展阶段，韩国、美国等国家已经开展了毫米波商用，我国也正在组织设备商和终端、芯片厂商进行毫米波试验工作，未来毫米波应率先在热点容量地区或特定垂直行业等场景部署。随着毫米波技术、产业成熟，以及用户毫米波终端普及，毫米波市场会逐步成熟。

中国电信研究院移动通信技术研究所教授级高工蒋峥在接受通信世界全媒体记者采访时表示：“毫米波更适合与 Sub-6GHz 频段结合使用，Sub-6GHz 频段提供覆盖，5G 毫米波提供容量，优势互补可进一步赋能千行百业的行业应用。”

毫米波的应用前景还有待探索和明确

推动 5G 毫米波发展是业内共识，5G 毫米波带宽资源丰富，可支持超大系统带宽；时隙短，可支持超低空口时延；波长极短，所需天线尺寸小，设备体积小；易与波束赋形技术结合，可实现密集化部署、高精度定位等。这些优势是释放 5G 核心潜能的关键。

但同时，5G 毫米波由于信号衰减大，易受阻挡，覆盖距离短，对硬件要求高等缺点，使得 5G 毫米波技术还未成熟，存在成本高、功耗大等一系列问题。另一方面，当前毫米波的应用需求和市场前景还有待探索和明确。因此，在毫米波发展初期还应多寻找试点、做好示范，结合 5G 低频业务发展和实际工业互联网发展趋势、形式，适时部署，逐步推动毫米波业务开展。

目前，5G 毫米波系统主要依托 4G、5G 中频的大网，作为大网的容量补充和能力提升，提供 eMBB 和 URLLC 业务。研究毫米波应用场景和系统性能，将为后续中国电信毫米波技术商用提供全方位的支撑。

中国电信认为 5G 毫米波的应用具有独特优势，主要适用于以下应用场景：

一是热点覆盖，用于室内外热点区域连片覆盖，在人员密集区提供并发多用户超宽带业务体验；

二是行业应用，用于工厂、企业等特定场景，提供企业超宽带和低时延业务；

三是 IAB 回传，利用高频大带宽特性进行无线回传，可以在不铺设密集的传输网络的前提下，实现小基站的灵活和密集部署。

毫米波与 Sub-6GHz 频段优势互补

中国电信认为 5G 毫米波与 Sub-6GHz 频段主要区别在于波长短、遇到阻挡或天气变化，信号传输衰减大，覆盖距离短，优势是带宽宽，时隙短。这些特点导致毫米波更适合与 Sub-6GHz 频段结合使用，Sub-6GHz 频段提供覆盖，5G 毫米波提供容量，优势互补可进一步赋能千行百业的行业应用。