乐视大厦今日再次拍卖，起拍价降 1 个亿

IT之家 9 月 9 日消息 据阿里拍卖显示，北京市朝阳区姚家园路 105 号 3 号楼 1-14 层不动产，即曾经的乐视网信息技术 (北京) 股份有限公司总部乐融大厦 (此前名为乐视大厦) 于 9 月 9 日 10 点起拍，起拍价为 5.7 亿元，评估价为 8.18 亿元。截至上午 9 点，该场线上拍卖已经吸引了 31 万多人次围观，但拍卖报名人数为 0。

早在 2019 年，北京市第三中级人民法院就曾对乐融大厦 (原北京乐视大厦) 进行公开拍卖，当时房产评估价 9.69 亿元，起拍价为 6.78 亿余元, 但随后拍卖被中止，中止原因为案外人对拍卖财产提出异议。

8 月 30 日乐视网 3 发布的财报显示，截至 2021 年上半年，公司现有资产合计 40.21 亿元，总负债 216.38 亿元，资产负债率高达 538.13%。据悉，仅 2021 年贾跃亭被执行金额就超 67 亿元。

IT之家了解到，乐融大厦不是乐视系近期拍卖的唯一资产。今年年初，贾跃亭夫妇价值 3000 万的房产曾被强制拍卖用于还款。7 月 28 日，经过 5 次拍卖，位于北京朝阳区三里屯工体北路的世茂工三被解直锟的北京卓睿物业管理有限公司以 16.45 亿元拍下。