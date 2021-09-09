三星 SmartThings Find 注册节点超 1 亿

IT之家 9 月 9 日消息 三星宣布其 SmartThing Find 服务在推出不到一年的时间里已经连接了 1 亿个节点。

三星表示，每天有 23 万台丢失的设备通过此功能被找到。许多设备都内置了此服务定位，包括 Galaxy 智能手机、智能手表、耳机、S Pen Pro 以及带有 Galaxy SmartTag 的钥匙或钱包等物品。

三星电子总裁兼移动通信业务负责人 TM Roh 表示：

我们为 SmartThings Find 服务在不到一年的时间内迅速发展而感到无比自豪，每天帮助世界各地的人们定位数十万台错放的设备。SmartThings Find 是三星继续创造有意义新体验的另一个例子，这些体验有助于让生活更方便、压力变得更小。

IT之家了解到，SmartThings Find 使用低功耗蓝牙 (BLE) 和超宽带 (UWB) 技术来查找设备，这种方法的主要优点是即使设备处于离线状态也可以定位。

在 1 亿台设备里程碑到来之际，三星推出了一项名为 SmartThings Find Members 的新功能，该功能允许用户将他们的朋友和家人添加到 SmartThings 账户中，以便他们也可以查找和管理他们的设备。这些组可以由包括管理员在内的总共 20 人组成，并且可以连接 200 台设备。受邀者加入用户的群组后，用户可以授予他们查看连接设备的权限。