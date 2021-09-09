realme Pad 平板电脑发布：10.4 英寸屏幕 + 超薄机身，约 1229 元起

IT之家 9 月 9 日消息 realme 今日在印度正式发布了旗下首款平板电脑产品 —— realme Pad，配备了 10.4 英寸 IPS LCD 屏，分辨率为 2000x1200 像素，铝合金机身纤薄，仅为 6.9 毫米。

realme Pad 采用 Helio G80 芯片组，配备 3/4GB 内存，32GB/64GB 存储空间，并有一个 microSD 卡插槽用于进一步扩展。

这款平板电脑上有两个 800 万像素的高清摄像头，前后各一个，内置 7100 毫安时的电池，realme 声称可以提供 12 小时的视频播放和 65 天的待机时间，支持 18W 充电和反向充电。

realme Pad 拥有四个扬声器，被放置在四个角落，拥有杜比全景声认证。

realme Pad 运行基于安卓 11 系统的 realme UI for Pad，新 UI 可以更好地利用更大的屏幕，还有专门的阅读模式、黑暗模式、在低光照条件下降低亮度的夜间模式，以及最大亮度的阳光模式。

IT之家了解到，realme Pad 有真金和真灰两种颜色，共有三个版本：3/32GB Wi-Fi 版售价 13999 印度卢比（约 1229 元人民币），3/32GB Wi-Fi + LTE 版为 15999 印度卢比（约 1404 元人民币），4/64GB Wi-Fi + LTE 版为 17999 印度卢比（约 1580 元人民币），这款平板电脑将于 9 月 16 日在印度上市销售，目前还没有关于这款平板电脑在其它市场发售的消息。