神舟十二号航天员第二批太空摄影作品发布

IT之家 9 月 9 日消息 今日中国载人航天工程办公室官方发布神舟十二号航天员第二批在轨拍摄的高清图片。这批照片由我国航天员刘伯明、汤洪波拍摄，清晰地展现了地球的景色。

第一张照片由刘伯明拍摄，展现了世界第二大的咸水湖 —— 乌鲁米耶湖。在 7 月的高温下，水分加速蒸发，水中的盐生杜氏藻产生胡萝卜素使整个乌鲁米耶湖呈现出迷人的锈红色，被白色盐滩包围的湖泊尽管美的令人心醉，但这红色却是她在干涸威胁下的呼救。

第二张照片由刘伯明拍摄，图中是我国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州上空，可见赛里木湖、伊犁盆地以及伊塞克湖、哈尔克山等。

这张图片由刘伯明拍摄，顶部展现的是“世界第四长湖”巴尔喀什湖，犹如一条碧绿的玉带。

这张图片展现的是南非，在 8 月下旬由汤洪波拍摄。图中可见我国空间站的太阳能电池板，以及伸缩桁架。

这张照片由汤洪波拍摄，呈现的是秘鲁高原下白浪翻滚的海洋。蔚蓝色的海洋下，强大的上升性寒流从深处往海面上升运动，把海底的淤泥上泛，把大量的营养物质带到海面，滋养了大量浮游生物。

IT之家获悉，2021 年 9 月 9 日上午 8 时，我国空间站核心舱组合体轨道参数为：远地点高度约 395.7 千米；近地点高度约 388.3 千米；倾角 41.56°；高度约 392 千米；速度约 7.68 千米/秒。