一行命令堆出你的新垣结衣，不爆肝也能创作 ASCII Art

万恶之源烂苹果，古董设备的「Hello World」，拿来开启 ASCII Art 再合适不过。

这段视频可不是一个一个字符敲出来的，完成它仅仅需要一行命令：

ascii-image-converter [image paths/urls]

解放双手，保肝护肝，利用 ascii-image-converter 工具轻松实现《Bad Apple》再创作。

把三分半时长的《【東方】Bad Apple!! ＰＶ【影絵】》视频全部转换成 ASCII 字符串，也就分分钟完成的事。

让代码变得生动，不再是专属于程序员的保留节目了。

玩转字符画

用代码堆出一组动图，就算比不上原文件的效果，但是格局一下子就能被拉满。

而在仅允许文字显示的情况下，ASCII 图像不仅是装 X 利器，还意外的十分有用。

通过 txt 送对方一副代码画作，这，不就是理工科独特的浪漫？

（告诉 gakki，图是我一个字符一个字符亲手敲出来的。）

还可以给里面的字符串加点戏，心意翻倍。这里就举这么个粗糙的例子吧。

想在 ASCII 图里藏点什么机密，也不是不可以。表面上看是个狗头，实际上却是一个密密麻麻写满了物理公式的狗头，氛围瞬间就有了。

这么好玩的 ASCII 艺术画，难道不想亲自尝试一下？

使用教程

GitHub 平台开源的 ascii-image-converter，是一个转换并输出 ASCII Art 文件的命令行工具，Windows、Linux 和 macOS 等系统通通适用。

工具的安装方式十分简单，分别只需要一行命令即可实现各平台的安装使用。

该工具的强大之处在于，它可以支持更多种输入格式，也能够支持多种输出模式并保存，甚至兼容了盲文格式。如前文《bad apple》PV 效果所示，盲文格式图像着实是强迫症福音。

格式调整功能中，颜色填充和图像效果变换同样不输同类工具。

另外，它还可以直接储存生成文件，在转换命令后面添加「 —save-img .」即可搞定。

（如果安装失败）还有一些线上工具可以选择，也能够达到很好的效果，根据工具特点分别进行使用。

GitHub 地址：

https://github.com/TheZoraiz/ascii-image-converter

在线工具地址：

[1] https://tools.kalvinbg.cn/txt/ascii

[2] http://glassgiant.com/ascii/

[3] https://www.ascii-art-generator.org/

[4] http://ascii.mastervb.net/

[5] https://www.degraeve.com/img2txt.php#sample