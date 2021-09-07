Linux 之父 Linus Torvalds 恼火，称微软 GitHub 合并提交是“绝对无用的垃圾”

IT之家 9 月 7 日消息 据 Neowin 报道，几天前，从事各种存储技术的 Paragon 软件集团为其 NTFS 读/写驱动程序提交了一个 pull request，该驱动程序被称为 NTFS3，用于即将推出的 Linux 内核 5.15。

然而，Linux 负责人 Linus Torvalds 对该请求并不满意。IT之家获悉，虽然 Torvalds 对 NTFS3 的 pull request 本身没有太大问题，但他对其中的 GitHub 合并提交相当恼火，因为这位 Linux 之父不太喜欢 GitHub 的合并。

以下是 Linus Torvalds 在给 Paragon Software 的回复中，以相当熟悉的严厉态度对 GitHub 的合并所做的说明。

“github 创造了绝对无用的垃圾合并，你永远都不应该使用 github 的接口来合并任何东西。 github 是一个非常好的托管网站，它在其他一些方面也做得很好，但合并不是这些事情之一。 Linux 内核的合并需要 * 正确地进行。这意味着要有适当的提交信息，包括被合并的内容和 * 为什么 * 合并的内容。但它也意味着适当的作者和提交者信息等等。所有这些都被 github 完全搞砸了。”

最后，Torvalds 还透露了当涉及到 Linux 内核的合并时，他更愿意用其他什么来代替 GitHub。

“为了继续开发，你需要正确地做事。这意味着从命令行进行合并，而不是使用完全破碎的 Github 网页界面。”

所以，对 Linus Torvalds 来说，命令行是最重要的。

IT 小百科：

Pull Request 是一种通知机制。当你修改了他人的代码，将你的修改通知原来的作者，希望他合并你的修改，这就是 Pull Request。

Pull Request 本质上是一种软件的合作方式，是将涉及不同功能的代码，纳入主干的一种流程。这个过程中，还可以进行讨论、审核和修改代码。