乐图 PAW S2 便携解码耳放发布：高精度元件独立耳放，1499 元

IT之家 9 月 9 日消息 今日国内品牌乐图 Lotoo 发布了全新的 PAW S2 便携解码耳放。这款产品是此前 PAW S1 的升级版，依旧采用线材分离式设计，具备 3.5mm、4.4mm 两种输出接口。

PAW S2 采用了 AKM4377 DAC 芯片，其专为随身播放器打造，动态范围 实际值 123dB，THD+N 为-109dB。产品内置独立的时钟芯片 AK8142，不受 USB 时钟和 SRC 问题的影响。

电路方面，这款产品的数字和模拟部分进行了分离，内部具有多个屏蔽罩。模拟部分使用了千分之一精度的低噪声、低温漂金属膜电阻，并且使用了松下固态 Polymer 电容和 Film 电容，提升性能，降低底噪。官方表示，该产品输出噪声可以低至-121dBu（0.69μV）。

IT之家了解到，乐图 PAW S2 具有两套独立的放大电路，3.5mm 单端输出可达 125mW，4.4mm 平衡输出可达 150mW。其中，4.4mm 还使用了日本 Pentaconn 母座。该产品侧面拥有多个实体按键，可以切换高低增益，控制音量等。产品即插即用，兼容安卓、iOS 等主流平台，低功耗设计可以保证不发热。

乐图 PAW S2 标配的线材具有多层屏蔽，能够杜绝干扰。官方还提供苹果 Lightning to Type-C 专用转接线，方便连接 iPhone 进行解码。

IT之家了解到，这款解码耳放内置的 LTOS 系统，还内置了多种音效，提供更多样的玩法。

产品详细参数和售价如下：