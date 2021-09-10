传音 Infinix Zero X 真机照曝光：亮眼星空后盖，配备潜望式长焦

IT之家 9 月 10 日消息 传音一款名为 Infinix Zero X 的新机此前已得到曝光，渲染图显示，该机将采用星空后盖，配备后置四摄。现在，它的真机图来了。

消息人士向 gsmarena 发送了两张 Infinix Zero X 的真机图，从图中可以看到，该机的后盖与谷歌 Nexus 4 类似，在光线下显示出大小不一的白色斑点，就像夜晚的星空。

下面这张特写图可以更清楚地看到，该机配备了一颗潜望式长焦镜头，支持 60 倍变焦，拥有一颗 108M 像素的 OIS 光学防抖镜头。

IT之家此前报道，据爆料信息显示，Infinix Zero X 配备联发科 Helio G96 芯片。

联发科 Helio G96 为八核，包括两个主频为 2.05GHz 的 Cortex-A76 内核，支持 LPDDR4x 和 UFS 2.2，支持 HyperEngine 2.0 Lite 游戏技术，还支持双 4G，因此 Infinix Zero X 预计是一款 4G 手机。

在显示方面，Helio G96 支持 FHD + 分辨率下的 120Hz 刷新率，同时兼容 LCD 和 AMOLED 面板。此外，该处理器还支持 108MP 的手机镜头。

目前尚不清楚该机的发布日期和其他详细参数。