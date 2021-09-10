甘肃兰州新区多部门联合清查虚拟货币矿机“挖矿”

IT之家 9 月 10 日消息 9 月 9 日，甘肃能检办、工信厅、发改委一行人员开展比特币等虚拟货币“挖矿”活动专项检查行动。对兰州新区内多家大数据企业进行现场检查，对厂区环境、用电设备等进行重点摸排。

专项检查组与被检查企业现场座谈国家在严禁虚拟货币等活动上的工作方针和坚定态度，相关企业现场签订了《杜绝从事比特币等虚拟货币“挖矿”经营活动承诺书》，承诺不开展比特币等虚拟货币“挖矿”、交易等活动。

下一步兰州新区公司将继续彻查辖区内网吧、网络公司和电量突增等可能“挖矿”客户，常态化开展清查虚拟货币矿机“挖矿”、违约用电和窃电等工作。

IT之家了解到，8 月 27 日，中国人民银行金融消费权益保护局副局长尹优平表示，虚拟货币相关交易纯属投资炒作，人民大众要增强风险意识，自觉远离，保护好自己的“钱袋子”。尹优平称，“我们再次提醒广大人民群众，比特币等虚拟货币不是法定货币，没有实际的价值支撑。”

今年以来，国务院金融委、央行等部门接连发声，打击虚拟货币交易及“挖矿”行为，内蒙古、青海、四川等地开展清剿“挖矿”项目行动。因涉及为虚拟货币交易炒作提供相关服务，今年 6 月，工行、农行、建行、邮储、兴业银行和支付宝被央行约谈。