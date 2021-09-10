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OPPO K9 Pro 曝光：天玑 1200 芯片，120Hz 高刷 + 60W 快充

2021/9/10 12:49:04 来源：IT之家 作者：玉笛 责编：玉笛
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IT之家 9 月 10 日消息 据博主 @数码闲聊站 今日最新爆料，OPPO 有一款 K 系列新机正在路上，该手机为 OPPO K9 Pro，将搭载联发科天玑 1200 处理器，采用 120Hz 高刷新率显示屏。

此外，OPPO K9 Pro 还将首发 60W 超级闪充，后置三摄像头，主摄像素为 64MP。

据 @数码闲聊站称，OPPO K9 Pro 的 12+256GB 版本的定价有一定的性价比。OPPO Reno7 系列手机也在路上了

OPPO K9 Pro 手机的工信部入网照片在此前流出，从照片来看，OPPO K9 Pro 的外观和此前发布的 OPPO K9 比较相似，后置三摄，正面采用 6.43 英寸屏幕

该手机的内存为 8GB 和 12GB，储存为 128GB 和 256GB，拥有 4400mAh 电池。

▲ OPPO K9 Pro 手机的工信部入网照

IT之家了解到，OPPO K9 手机在今年 5 月发布，搭载了骁龙 768G 处理器，采用 6.43 英寸三星 90Hz 左打孔直屏，支持屏幕指纹。OPPO K9 手机的 8+128GB 版本售价 1999 元

▲ OPPO K9 手机

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关键词：OPPO K9 Pro

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