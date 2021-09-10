特斯拉 2.5 万美元新车爆料：命名 Model Q，2023 年上市

9 月 10 日消息，据国外媒体报道，特斯拉公司即将推出价格 2.5 万美元的电动汽车，但业界此前不知道它会是什么样子，甚至也不知道它叫什么。

日前，德国一个叫 CarForce247 的账户在社交媒体 twitter 发布的推文称，“特斯拉这款电动掀背车将于 2023 年上路，起始价格将在 24,990 美元。这还不令人激动吗？”CarForce247 根据这款车型可能的设计，在其账户贴出了这款车型的渲染图，图上称此车为 Model Q。

这是有关特斯拉这款 2.5 万美元价格车型的最新消息。这是特斯拉故意放出的消息，还是消息人士透露的内幕，目前尚不知晓。尽管如此，此款车的真容仍然未被完全揭开。

价格 2.5 万美元的此款特斯拉电动汽车，此前被业界称作“Tesla Model 2”，一直被认为是一款新的电动两厢掀背车型。特斯拉一直计划在其上海电动汽车超级工厂生产该款车型，并且向全球范围出口。

去年，特斯拉宣布计划在中国建立一个新的研发中心，以制造“一款中国式”电动汽车。从去年夏天开始，特斯拉为其中国产的这款小型电动车提交设计方案，并在不久后开始为该项目的推进在招聘员工。

当时，这家电动汽车制造商还发布了一款小型电动掀背车的早期设计图纸。这让很多人认为，针对即将推出的这款电动汽车，特斯拉重点追求的是设计和外形因素。但媒体报道称，该设计图还非常粗略，因此可以认为真正的设计定稿仍然悬而未决。

消息人士称，Model Q 将是特斯拉首款两厢掀背车型，在造型上它将沿用家族式设计风格。关于车内设计，据称马斯克曾在该公司内部会议表示，这款新车将是一款纯粹的 FSD 自动驾驶车型。媒体报道称，特斯拉推出这款车型之目的，是为了抢占更多紧凑级电动车型市场份额，特别是针对中国和欧洲这两大市场。