美国纽约州：到 2035 年所售车辆达到零排放目标

纽约州州长凯西・霍楚尔 (Kathy Hochul) 周三签署了一项法案，规定到 2035 年，所有新型轿车和轻型卡车都将成为零排放车型，霍楚尔还指示环境保护部门发布拟议的法规，以减少卡车造成的空气污染。

霍楚尔表示：“纽约正在积极实施节能减排计划，以减少影响我们气候的温室气体排放，同时也实现我们的目标，即减少交通运输的排放，而交通运输也是目前是纽约州气候污染的最大来源。”她表示，到 2035 年将实现美国纽约州内 100% 销售的是零排放汽车，并在可行的情况下，实现到 2045 年州内所销售的中型和重型汽车为零排放汽车。这项立法也是支持纽约到 2050 年将温室气体排放量减少 85% 的目标。

美国政府正在寻求促进电动汽车销售，以减少化石燃料的消耗，帮助实现减缓人类造成的气候变化的全球目标。今年 8 月，美国总统签署行政令，给美国新能源车产业设定一项目标：2030 年实现美国境内一半新售汽车为零排放汽车。

另外，除了纽约州，美国加利福尼亚州州长加文・纽瑟姆于 2020 年 9 月发布了一项法令，从 2035 年起只能销售零排放的乘用车，从 2045 年起只能出售零排放的商用车。美国华盛顿州则宣布，到 2030 年该州销售的所有汽车和轻型商用车必须全部为纯电动汽车。