世界最大捕碳机启用：每年可从空气中吸入 4000 吨二氧化碳

IT之家 9 月 10 日消息 世界上最大的直接从空气中吸走二氧化碳并将其储存在地下的 Orca 工厂周三在冰岛开始运营。

专门从事直接从空气中捕捉二氧化碳的瑞士初创公司 Climeworks AG 与冰岛碳储存公司 Carbfix 合作，开发了一个每年可吸出 4000 吨二氧化碳的工厂，这相当于约 790 辆汽车的年排放量。根据国际能源署的数据，去年全球二氧化碳排放总量为 315 亿吨。

“直接空气捕集技术”是为数不多的从大气中提取二氧化碳的技术之一，并被科学家视为限制全球变暖的关键，全球变暖被视为造成更多的热浪、野火、洪水和海平面上升的元凶。

Orca 在冰岛语中是能源的意思，这个碳捕捉厂坐落在冰岛西南部一个荒芜的熔岩高原上，由八个大型集装箱组成，其外观类似于航运业使用的集装箱，采用高科技过滤器和风扇来提取二氧化碳。被分离出来的碳然后与水混合，被泵送到地下深处，在那里慢慢变成岩石。这两种技术都是由附近的地热发电站提供的可再生能源驱动的。

“直接空气捕集技术”仍然是一项刚刚起步的昂贵技术，但是开发商希望通过扩大规模来降低价格，因为越来越多的公司和消费者希望减少他们的碳足迹。

据国际能源署称，目前全球有 15 家直接空气捕集厂在运营，每年捕集超过 9000 吨的二氧化碳。

美国石油公司 Occidental 目前正在开发最大的直接空气捕集设施，每年将从其得克萨斯州的一些油田附近的空气中抽取 100 万吨二氧化碳。