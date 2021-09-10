三星 Galaxy Watch 4/Classic 已支持控制 PPT 幻灯片

IT之家 9 月 10 日消息 在上个月初推出 Galaxy Watch 4 和 Galaxy Watch 4 Classic 之后，三星已经为这两款智能手表发布了一些软件更新，其中包含一些新功能。

Galaxy Watch 4/Classic 启用了以前在旧款 Tizen 型号上可用的一些功能。为了进一步增强体验，三星现在开始为其更新一些手表 App。

根据最近的 TizenHelp 报告，三星在 Play Store 发布了 PPT Controller App 的新版本，以适配 Galaxy Watch 4 和 Galaxy Watch 4 Classic。

IT之家了解到，三星最初于 2017 年发布了适用于 Tizen 版手表的 PPT Controller App。该 App 可以让用户使用智能手表控制 PowerPoint 演示文稿，对学生和专业人士都很有用。

PPT Controller 可以让用户使用智能手表切换到下一张或上一张幻灯片并停止演示。它还允许用户使用 Galaxy Watch 4 Classic 上的物理表环或 Galaxy Watch 4 的数字表环来滑动控制。此外，该 App 会显示剩余的演示时间，并且可以添加振动警报，以在演示结束时通知用户。

当然了，该 App 要求用户将手表与 PC 进行蓝牙连接，才可以正常工作。